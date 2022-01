Netflix pozbędzie się niedługo 15 świetnych filmów

Nieprzyjemne wieści.

Styczniowa czystka na Netflixie

Lista usuwanych produkcji:





Bandyta (1997) - 2022-01-14

Berlin Calling (2008) - 2022-01-14

Dzień Bastylii (2016) - 2022-01-14

Imigrantka (2013) - 2022-01-14

Klub Jimmy'ego (2014) - 2022-01-14

Pan Tadeusz (1999) - 2022-01-14

Richard Jewell (2019) - 2022-01-14

Sanktuarium (2011) - 2022-01-14

Sara (1997) - 2022-01-14

Sarajevo (2014) - 2022-01-14

Stereo (2014) - 2022-01-14

Tato (1995) - 2022-01-14

Uprowadzenie Agaty (1993) - 2022-01-14

We Are Young. We Are Strong. (2014) - 2022-01-14

Wygrany (2011) - 2022-01-14

Złoto dezerterów (1998) - 2022-01-14

Netflix już za kilka dni usunie ze swojej biblioteki piętnaście naprawdę dobrze ocenianych filmów. Nie obejrzymy już chociażby „Berling Calling” czy „Tato”. Jest to pierwsza pokaźniejsza czystka na tej platformie w niedawno rozpoczętym 2022 roku.Streaming ma swoje dobre, jak i złe strony. Praktycznie nie ma tygodnia, w którym użytkownicy nie otrzymaliby czegoś nowego i ciekawego do obejrzenia. Dosyć często jednak jesteśmy także świadkami nieprzyjemnych wieści, które najczęściej dotyczą czystek związanych z wygasającą licencją na daną produkcję.W przeciągu ostatniego tygodnia informowaliśmy Was chociażby o uszczupleniu oferty HBO GO oraz Amazon Prime Video . Teraz przyszedł czas na najpopularniejszego pionka na planszy – Netflixa. Dokładnie 14 stycznia biblioteka usługi stanie się lżejsza o 15 filmów, z których większość to wysoko oceniane przez użytkowników tytuły.Jeśli lubicie polskie klasyki, to z pewnością zasmuci Was wieść o usunięciu „Pana Tadeusza” z 1999 roku. Ponadtoczy „We Are Young. We are Strong” z 2014 roku. Pełną listę „ofiar” – tradycyjnie – znajdziecie poniżej.Warto pamiętać, że usunięcie powyższych filmów nie blokuje możliwości ich późniejszego przywrócenia do oferty. Istnieje więc prawdopodobieństwo, iż w przyszłości zagoszczą one na Netflixie raz jeszcze.Źródło: Upflix / Foto. Netflix