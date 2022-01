Jak płacić niższy abonament RTV w 2022? Kara za niepłacenie jest wysoka

Warto wiedzieć.

Abonament RTV 2022 - wysokość

Wysokość abonamentu radiowego w 2022 roku za 1 miesiąc to 7,50 złotych

Wysokość abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2022 roku za 1 miesiąc to 24,50 złotych

Abonament RTV 2022 - zniżka

14,60 zł za dwa miesiące

21,60 zł za trzy miesiące

42,80 zł za sześć miesięcy

81,00 zł za rok kalendarzowy

47,50 zł za dwa miesiące

70,60 zł za trzy miesiące

139,70 zł za sześć miesięcy

264,60 zł za rok kalendarzowy

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

powyżej 75. roku życia (bez dodatkowego wniosku)

inwalidzi wojenni lub wojskowi

osoby z I grupy inwalidzkiej

osoby powyżej 60. roku życia z prawem do emerytury w wysokości nie przekraczającej 50% średniego wynagrodzenia

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2022 roku

Abonament RTV w 2022 roku wciąż można rozliczyć w taki sposób, aby zaoszczędzić. Osoby płacące abonament radiowo-telewizyjny powinny zainteresować się możliwością skorzystania z 10-procentowej zniżki. Opłata jest nieustannie podnoszona, w związku z czym warto mieć świadomość tego, że da się uniknąć płacenia jej w maksymalnym wymiarze.Dobre wiadomości są takie, że opłat względem 2021 roku nie podniesiono. Wszystkie osoby, które opłacą abonament RTV z góry na cały roku do 25 stycznia 2022 roku otrzymają 10-procentową zniżkę. Zniżki czekają również na osoby opłacające daninę z góry po tym terminie na kilka miesięcy z góry. Przede wszystkim wszystkie te osoby, które nie zarejestrowały swojego odbiornika. Polskie prawo nakłada obowiązek rejestrowania radia i telewizora w ciągu 14 dni od zakupu. W praktyce jest to przepis martwy.Warto pamiętać o tym, że ubieganie się o rządową dopłatę do zakupu dekodera DVB-T2 może być pułapką. Osoby, które to zrobią mogą trafić na listę posiadaczy odbiorników telewizyjnych i z automatu podlegać opłatom. Karę za niepłacenie abonamentu RTV w 2022 roku ustalono na 735 złotych.