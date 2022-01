Wiedźmin sezon 3 z datą rozpoczęcia zdjęć na planie

Kolejny rozdział przygód Geralta tuż za rogiem

Prace na planie trzeciego sezonu serialu „Wiedźmin” mają rozpocząć się już w marcu 2022 roku. Co ciekawe – jeszcze w styczniu ruszy proces przedprodukcyjny stanowiący wstęp do faktycznego filmowania. Terminy te oczywiście mogą ulec zmianie ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa.W grudniu ubiegłego roku byliśmy świadkami premiery drugiego sezonu serialu „Wiedźmin” . Został on oceniony względnie pozytywnie, lecz fani prozy Andrzeja Sapkowskiego nie kryli swojego niezadowolenia z niektórych zmian względem oryginału poczynionych przez showrunnerkę. Czy to się zmieni w kolejnych odcinkach?Cóż – tego nie wiemy. Powinniśmy jednak dowiedzieć się stosunkowo niedługo, gdyż. Przez dwa miesiące plan zdjęciowy będzie odpowiednio przygotowany, bycała obsada mogła się spotkać i rozpocząć faktyczne filmowanie kolejnych przygód Geralta z Rivii.Portal Redanian Intelligence snuje przypuszczenia, że, a trzeci sezon zadebiutuje na wiosnę 2023 roku. Są to oczywiście nieoficjalne terminy, które mogą ulec drastycznej zmianie, co pokazała dobitnie produkcja drugiego sezonu., która raczej tak szybko nie odpuści. Jeśli więc na świecie doczekamy się kolejnych poważnych restrykcji, to raczej możemy spodziewać się sporych opóźnień. Oczywiście należy trzymać kciuki za to, by tak się nie stało.Przypominamy, żena platformie Netflix. Składa się on z ośmiu godzinnych odcinków opowiadających Geralta, Ciri oraz ich pobratymców.Źródło: Redanian Intelligence / Foto. Netflix