Robert Lewandowski promuje pady do PlayStation i Xbox. Kosztują krocie

Chętni pewnie i tak się znajdą.

Kontroler z logiem Lewandowskiego za 1500 zł? Czemu nie





Źródło: Aimcontrollers

Źródło: Aimcontrollers

Źródło: Instagram (@_rl9)

Współpraca z Robertem Lewandowskim jest filarem projektu #AIMHIGHER zainicjowanego przez markę AIMCONTROLLERS, która skupiać będzie gwiazdy światowego sportu. Wspólnie z Robertem Lewandowskim chcemy zaproponować fanom futbolu na całym świecie, wyjątkowy kontroler, który dostarczy niesamowitych wrażeń w czasie gry, jak również pozwoli im osiągać lepsze wyniki podczas rozgrywek e-sportowych.

Robert Lewandowski nawiązał współpracę z firmą Aimcontrollers zajmującą się tworzeniem personalizowanych kontrolerów do konsol PlayStation oraz Xbox. Światło dzienne ujrzały właśnie cztery pady sygnowane nazwiskiem popularnego piłkarza i hasłem „Never stop dreaming”. Ich cena wydaje się dosyć zaporowa.Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami dosyć intensywnego angażowania się Roberta Lewandowskiego w świat gamingu. Nie tak dawno przecież mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem gry Football Coach tworzonej przez studio RL9 SportGames. Teraz przyszedł czas na kolejny projekt najpopularniejszego polskiego sportowca.Mowa o kilku kontrolerach do konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S produkowanych przez firmę Aimcontrollers. Ich wzornictwo rzecz jasna nawiązuje do Roberta Lewandowskiego poprzez. Wszystko to utrzymane w czerwono-czarnej kolorystyce. Okej, ale ile należy zapłacić zaorazNo cóż, w przypadku kontrolera dotrzeba przygotować około. Pady doto z kolei wydatek rzędu. Nie da się więc ukryć, że mówimy o dosyć kuriozalnej cenie jeśli chodzi o ten segment akcesoriów. Niewątpliwie znajdą się jednak ludzie chętnie wydający tę sumę za ekskluzywne wzornictwo promowane przez Lewandowskiego.Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie projektu:Kontrolery od Aimcontrollers charakteryzują się wymiennymi AimSticks oraz wymiennymi łopatkami z tyłu urządzenia. W podstawowej wersji kosztują około 500 złotych.Źródło i foto: Aimcontrollers