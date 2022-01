Apple pierwszą w historii korporacją wartą 3 biliony dolarów

Gigant z Cupertino nie ma sobie równych.

Apple jest warte 3 biliony dolarów

Źródło: CMC

Apple zostało właśnie wycenione na około 3 biliony dolarów. Jest to pierwsza w historii firma, która tego dokonała – tym samym zostawiając w tyle molochy pokroju Microsoftu czy Google. Co ciekawe, jeszcze w 2020 roku gigant wart był „zaledwie” 2 biliony dolarów.Jeśli spojrzymy na ranking najdroższych światowych korporacji, to raczej od razu utwierdzimy się w przekonaniu, że żyjemy w skrajnie cyfrowym świecie. Większość najwięcej wartych firm sprzedaje i pozyskuje także treści niematerialne – co przekłada się rzecz jasna na rozwój świata w tę, a nie inną stronę.Jeszcze nikomu jednak nie udało się przekroczyć bariery w wysokościwartości rynkowej. Tak jeszcze mogliśmy mówić kilka dni temu, bo właśnie udało się to Apple. Trójkę z przodu dostrzeżono w momencie, gdy pojedyncza akcja spółki była wyceniana na 182,86 dol. Jako że jest to dosyć dynamiczny wskaźnik, to sytuacja w momencie pisania artykułu prezentuje się nieco inaczej., co nieco obniżyło ogólną wartość do 2,95 biliona dol. Tak czy siak jednak gigant z Cupertino jest niewątpliwym liderem w swojej lidze. Na drugim miejscu znajduje się Microsoft (2,46 biliona dol.). Podium z kolei zamyka Google (1,19 biliona dol.). Jest to dosyć spora przepaść.Warto też zaznaczyć, że jeszcze w 2020 roku Apple było warte „wyłącznie” 2 biliony dol. Tim Cook ma więc niewątpliwie powody do radości i raczej zrobi wszystko, by utrzymać wzrostowy trend. Cóż – pozostaje w takim razie zadać sobie pytanie „kiedy cztery biliony”? To zapewne wyłącznie kwestia czasu.Źródło: The New York Times CMC / Foto. Apple