Steam po raz kolejny z rekordem aktywnych użytkowników

Steam staje się coraz popularniejszy

Źródło: Steam Charts

Steam ustanowił właśnie nowy rekord jeśli chodzi o liczbę jednocześnie zalogowanych użytkowników. Rezultat wynoszący ponad 27,9 mln niewątpliwie robi wrażenie i dobitnie pokazuje, że platforma od firmy Valve prężnie się rozwija. Ostatni raz informacja o rekordzie aktywności obiegła media zaledwie pod koniec listopada Nie da się ukryć, że Steam to najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej i ten stan rzeczy raczej nie ulegnie zbyt szybkiej zmianie. Regularnie mamy bowiem do czynienia z wieściami dotyczącymi np. ogromnym zainteresowaniem wyprzedażami tam organizowanymi czy statystykami będącymi często wyznacznikiem popularności konkretnych gier.Jeśli drugiego stycznia zalogowaliście się do Steama, to jest wielce prawdopodobne, iż przysłużyliście się do zanotowanego wtedy rekordu aktywnych użytkowników. O godzinie 15:00 czasu polskiego korzystało z usługi. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy znajdowali się wtedy w jakiejś grze. Tutaj mamy do czynienia z kilkukrotnie niższym wynikiem – 8 219 950 użytkowników.Tego typu rezultaty ukazują jak bardzo stabilną platformą jest Steam. Praktycznie od kilku lat liczba aktywnych osób nie maleje i. Na ten stan rzeczy składa się rzecz jasna mnóstwo czynników – mowa tu chociażby o przyzwyczajeniu konsumenckim czy ogromnych rozmiarów wyprzedażach.Właśnie trwa jej zimowa odsłona i trudno odmówić platformie, że nie zadbała o przyzwoite promocje. Do tego dochodzi chociażby premiera wielkich hitów wyłącznie na Steamie – za przykład niech posłuży New World czy Valheim. Próżno także doszukiwać się ogromnej konkurencji – Epic Games Store oferuje graczom mnóstwo darmowych gier, ale sam klient i wygoda użytkowania pozostawia wiele do życzenia. Na to także zwraca się uwagę.Trudno na razie przewidzieć czy Steam szybko pobije ustanowiony właśnie rekord aktywnych użytkowników. Jest to wielce prawdopodobnie, lecz na razie pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Steam Charts / Foto. Steam