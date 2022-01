Z HBO GO zniknęło właśnie 26 świetnych filmów. Oto lista

Szkoda...

Filmy usunięte z HBO GO

007 Quantum of Solace (2008)

100 rzeczy (2018)

Abou Leila (2020)

Ad Astra (2019)

Casino Royale (2006)

Ciemny kryształ (1982)

Czerwony hatchback (2019)

Do gwiazd (2019)

GoldenEye (1995)

Grawitacja (2013)

Instynkt (2019)

Jutro nie umiera nigdy (1997)

Le Mans '66 (2019)

Mickey i niedźwiedź (2019)

Mokra robota (2007)

Perfekcjonistka (2019)

Skyfall (2012)

Spectre(2015)

Sprzymierzeni (2016)

Stań przy mnie (1986)

Terminator: Mroczne przeznaczenie (2019)

Wyspa psów (2018)

Z dala od zgiełku (2015)

Za humor i Sunny (2019)

Śmierć nadejdzie jutro (2002)

Świat to za mało (1999)

Nie będą zadowoleni użytkownicy HBO GO , którzy na początek stycznia zaplanowali sobie maratony filmowe. Platforma VOD cyklicznie dodaje i usuwa przeróżne filmy i seriale i jest to rzecz zupełnie normalna. Z początkiem stycznia dodano jednak tylko dwa tytuły, a usunięto aż... 26. Wśród nich nie brakuje kinowych superprodukcji, w tym tych z Jamesem Bondem w roli głównej.2 stycznia na HBO GO dodano tylko dwa filmy. Są nimi Baacurau (2019) oraz Shiva Baby (2021). Oba dość wysoko oceniane, ale nie stanowią żadnej rekompensaty za to, co zniknęło z platformy.Jakie filmy i seriale zniknęły z HBO GO w styczniu 2022 roku? Poniżej znajdziecie ich listę w kolejności alfabetycznej, wraz z rokiem premiery podanym w nawiasie. Łatwo policzyć, że HBO wycofało ażMiejmy nadzieję, że kolejne miesiące okażą się łaskawsze dla użytkowników znanej platformy udostępniającej wideo na żądanie. Z resztą, konkurencja w postaci Netflix Amazon Prime Video nie śpi i tylko czeka na napływ nowych filmo- i serialomaniaków, spragnionych interesujących produkcji.Źródło: Upflix