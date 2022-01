Polacy mają powoli dość telewizji. TVP1 mimo to króluje

Najpopularniejsze stacje telewizyjne 2021 roku.

"Spada średni czas jaki spędzamy przed telewizorami i to praktycznie we wszystkich przedziałach wiekowych. Taki trend oznacza, że udziałowo zyskują lub przynajmniej najmniej tracą nadawcy oglądani w większym stopniu przez telewizyjnych heavy userów czyli osoby powyżej 50 roku życia. Nie bez powodu od przyszłego roku część nadawców będzie sprzedawała widownię dla szerszych niż do tej pory grup docelowych"

Stacje informacyjne coraz mniej modne

Zapewne wielu z Was zna kogoś, kto ma telewizor w domu, ale nie ogląda na nim żadnej stacji telewizyjnej lub nawet nie podpięło doń anteny. Rzut oka na najnowsze statystyki sprawia, że taki stan rzeczy przestaje dziwić. Dane oglądalności z 2021 roku są jednoznaczne: średni czas spędzany przed telewizorami spada praktycznie we wszystkich przedziałach wiekowych. Jaka stacja telewizyjna jest najpopularniejsza?Oglądalność telewizji w 2021 dla niektórych może być zaskoczeniem., ale pierwsze miejsce w grupie odbiorców w wieku 16-49 lat zajął TVN. Mimo pozornie dobrego wyniku TVN-u udział tej stacji w rynku słabnie. Średni dobowy udział TVP1 zwiększył się za to rok do roku aż o 1,14% i wynosił 9,76% - podało Havas Media Group.Drugie miejsce na podium przypadło Polsatowi z wynikiem 8,14% (spadek o 2,40%). Na trzecim miejscu niespodziewanie pojawiła się stacja TVP2 z udziałem 7,84%, co oznacza wzrost aż o 4,53%.z rezultatem 7,33%, który oznacza spadek średniego dobowego udziału o 2,40%. Łączny udział czołowej czwórki wzrósł o 0,07% względem 2020 roku.- komentuje portalowi Wirtualnemedia.pl Maciej Niepsuj, buying director w MullenLowe MediaHub.Słabnącą popularnością cieszą się stacje TVP Info, Polsat News i TVN24. Wszystkie zaliczyły spore spadki oglądalności. TVN24 zajmuje 5. miejsce (4,96%, spadek aż o 8,15%), TVP Info 6. miejsce (4%, spadek o 18,03%), a Polsat News 11. miejsce z wynikiem 1,78% (spadek o -12,75%). Polsat News wyprzedza m.in. TTV, TV4 i TV Puls.