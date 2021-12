Gwarantowany kanał znika z oferty Polsat Box. Możesz zakończyć umowę bez konsekwencji

To już ostatnie chwile Lifetime na polskim rynku, wkrótce kanał kończy działalność

"Informujemy, że z dniem 31.01.2022 r. kanał Lifetime HD, który dostępny jest na pozycji 986 zakończy nadawanie sygnału satelitarnego na terenie kraju." Taki lakoniczny komunikat możemy przeczytać w centrum aktualności Polsat Box. Można by pomyśleć, że to nic istotnego, o ile nie jesteśmy fanami tej stacji. Nic bardziej mylnego. Ta drobna zmiana oferty może pociągnąć za sobą spore konsekwencje.Jeśli nie znacie tego programu, to już spieszymy z opisem dostępnym na jego oficjalnej polskiej stronie internetowej kanału - "Lifetime to inspirujący i angażujący nowy kanał rozrywkowy dla kobiet. Prowokujemy, opowiadamy fascynujące historie i zachęcamy do działania. Lifetime jest rozpoznawalnym na świecie producentem znanych oraz nagradzanych filmów pełnometrażowych. Oferujemy również wysokiej jakości seriale fabularne oraz przełomowe produkcje dokumentalne, dlatego współpracują z nami znane i silne kobiety takie jak Heidi Klum, Jennifer Aniston czy Gwyneth Paltrow."