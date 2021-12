Rosja chce zmusić Netflixa do transmitowania propagandowej telewizji

Źródło: Unsplash / Sam Oxyak

20 rosyjskich kanałów na Netflixie już od marca?

28 grudnia rosyjski urząd wpisał Netflixa na listę Rejestru usług audiowizualnych. Oznacza to, że platforma będzie musiała spełnić wszystkie wymogi, jakie są przedstawione w specjalnej ustawie medialnej. Wśród nich jest jeden, chyba najbardziej absurdalny, czyli obowiązek nadawania 20 państwowych kanałów.To jednak nie wszystko. Netflix, jeśli dalej chce oferować usługi rosyjskim klientom, musi zacząć używać konkretnego, wybranego przez rząd oprogramowania, założyć lokalną spółkę i zmniejszyć w niej swój udział do 20 procent. Streamingowy gigant musi dostosować się do wymienionych przepisów przed marcem 2022 roku.Ciężko wyobrazić sobie, żeby Netflix zgodził się na wypełnienie jakiegokolwiek z powyższych wymagań, no może poza założeniem lokalnej spółki. Nowe przepisy mogą więc oznaczać całkowite wycofanie się platformy z Federacji Rosyjskiej.Przypomnijmy, że rynek VOD rozwija się w Rosji bardzo prężnie, a Netflix dotychczas miał dosyć silną pozycję na tym rynku. Co więcej kupił on prawa do emisji wielu rosyjskich produkcji, w tym popularnego serialu Ku jezioru.Źródło: The Moscow Times / fot. tyt. Unsplash / Cameron Venti