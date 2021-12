PETA dostrzega potworny problem w drugim sezonie serialu Wiedźmin

Jaki?

Potworny problem Wiedźmina

"Wiedźmin Netflixa ma pewen potworny problem, ponieważ producenci najwyraźniej *w potwórny sposób* postanowili wykorzystać między innymi żywe małpy lemury i wiewiórki, zamiast używać nowoczesnych i humanitarnych obrazów generowanych komputerowo"

"Przemysł rozrywkowy zazwyczaj przedwcześnie oddziela te zwierzęta od ich matek i gasi w zarodku ich instynktowną potrzebę odkrywania świata, wybierania partnerów, wychowywania młodych i żerowania. Widzowie powinni zbojkotować Wiedźmina i zamiast tego rzucić swoją monetą (ang. toss a coin, nawiązanie do znanej piosenki z Wiedźmina ) w kierunku twórców filmów i seriali, w których występują tylko ludzie"

Wiedźmin sezon 2 obejrzany łącznie przez 142 mln godzin

Wygląda na to, że przeciętny odbiór ze strony fanów nie jest jedynym zmartwieniem twórców serialu Wiedźmin. Drugi sezon produkcji Netflixa zmaga się z mieszanymi recenzjami krytyków oraz internautów, a teraz także z międzynarodową organizacją non-profit o nazwie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Członkowie organizacji Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt stwierdzili, że Wiedźmin ma pewien "potworny problem", który określono w języku angielskim jako "Monster Problem".PETA w swoim komunikacie sięgnęła po interesującą grę słów. Wiedźmin zabija w końcu potwory i "monster problem" można rozumieć jako "problem z potworami". W tym wypadku chodzi jednak o znaczenie "potworny problem", sugerujący, iż twórcy produkcji zachowali się haniebnie.- czytamy.- twierdzi Lauren Thomasson z PETA.Netflix nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów.Pomimo średnich recenzji, drugi sezon Wiedźmina bije rekordy popularności. W przeciągu trzech 72 godzin od debiutu użytkownicy spędzili na oglądaniu odcinków łącznie 142 milionów godzin. Dla porównania, premierowy sezon adaptacji prozy Sapkowskiego osiągnął w tym samym czasie wynik na poziomie 49 milionów godzin.Źródło: PETA