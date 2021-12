Lego z niespodzianką na Nowy Rok. Sonic otrzyma własny zestaw

Zestaw ten może wywołać nostalgię.

Tak będzie prezentował się zestaw Lego Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone (21331). | Źródło: Lego

Owoc Lego Ideas

Figurka Sonica wraz ze szmaragdami Chaosu. | Źródło: Lego

Zestaw Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone (21331) jest zaskakująco szczegółowy. Zawiera on chociażby palmę, most z pętlą, a nawet sprężynę do wysokich skoków aktywowaną za pomocą dźwigni. Ułożony zestaw ma ponad 17 centymetrów wysokości i 36 centymetrów szerokości, ale co najlepsze – dołączono do niego podstawkę do eksponowania. Co jednak ciekawe, jest to zestaw rekomendowany osobom powyżej 18 roku życia.Warto wspomnieć, że omawiany zestaw został zaprojektowany przez 24-miłośnika Lego i Sonica – Viva Grannella i zgłoszony jako proponowany zestaw w platformie Lego Ideas. Każda przedstawiona tam koncepcja musi zebrać 10 tysięcy głosów, aby Lego rozważyło, czy warto stworzyć na jej podstawie zestaw, który trafi do sprzedaży. Jak widać, pomysł Grannella spełnił ten warunek. Na to samo czeka jeszcze wiele projektów odnoszących się do słynnych serii gier – serii takich jak Legend of Zelda, Metroid czy Animal Crossing.Jak już wyjawiłam, zestaw Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone (21331) będzie sprzedawany od 1 stycznia 2022 roku, także w Polsce. Wyceniono go na 319,99 złotych. Sprzedaż będzie prowadzona między innymi za pośrednictwem oficjalnego internetowego sklepu Lego Źródło: Lego , fot. tyt. Lego