Apollo 13 po śląsku - Sosnowiec, mamy problem. Głos Google Maps znów atakuje

Księżycowa misja Apollo 13 w śląskiej gwarze, tego jeszcze nie było

Casablanca vs Metallica

Na Instalkach już wiele razy mogliście przeczytać o Jarosławie Juszkiewiczu. Dziennikarz radiowy i lektor, który wciąż jest w Polsce głosem Google Maps (choć domyślnie włącza się już automatyczny generator mowy Google, ale da się to przestawić), nieustannie pracuje nad swoim kanałem na YouTube. Po parodiach klasyków memicznych filmików z polskiej sieci czy różnych seriach z grami, przychodzi z przeróbkami filmów. I to nawet po śląsku.Świetnie oceniany film "Apollo 13" z 1995 roku, w którym główne role grali Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon i Gary Sinise, opowiada o prawdziwych wydarzeniach, kiedy podczas jednej z księżycowych misji programu kosmicznego Apollo, doszło do usterki uniemożliwiającej lądowanie na naszym naturalnym satelicie. To właśnie z tych wydarzeń pochodzi sławne zdanie "Houston, mamy problem".Jedna scena ze wspominanego filmu stała się podstawą do najnowszej przeróbki Juszkiewicza. Szczególnie jedna jej kwestia jest wyjątkowo interesująca. Poza często spotykanym na kanale humorem, całość dialogów jest odgrywana w gwarze śląskiej. Usłyszymy też specjalne zamiany pewnych słów. Chociażby zamiast "Houston, mamy problem" otrzymujemy "Sosnowiec, mamy problem".Poza Jarosławem Juszkiewiczem, w wideo usłyszymy głos aktora (głównie znanego z dubbingowego dorobku) Jana Staszczyka i współodpowiadającego za kanał na YouTube Roberta Zembrzyckiego (fotograf i metalowy gitarzysta znany chociażby z niegdysiejszych występów w Acid Drinkers czy Corruption, obecnie w projekcie Vane i pomagający Juszkiewiczowi).Z muzyką jest powiązany też kolejny fragment przerobionego klasycznego filmu. Zdecydowanie starszego niż "Apollo 13". Mniej więcej półtora tygodnia temu Juszkiewicz wraz ze wspominaną ekipą oraz swoją żoną Katarzyną Juszkiewicz (to ona odpowiada za znany użytkownikom antywirusa komunikat "Baza wirusów programu Avast została zaktualizowana") wziął się za Casablancę z 1942 roku. Wtedy nie chodziło o żartobliwe tłumaczenie w gwarze, a zupełną zamianę dialogu. Powinien spodobać się fanom takich zespołów jak Metallica czy The Scorpions.Źródło: Jarosław Juszkiewicz @ YouTube / własne