Amazon Prime Video – prawie 30 filmów i seriali niedługo zniknie z platformy

Pokaźna czystka.



Amazon Prime Video stanie się w najbliższych dniach uboższe o kilkadziesiąt lubianych produkcji. Mowa chociażby o usunięciu filmów z serii „Indiana Jones” oraz kilku innych uznanych filmów, a także seriali. Pełną listę znajdziecie – jak zawsze – poniżej.



Nadchodzi czystka na Amazon Prime Video

Końcówka roku to dosyć specyficzny okres jeśli chodzi platformy streamingowe. Mamy wtedy zazwyczaj do czynienia z licznymi podsumowaniami oraz zapowiedziami nowości na kolejne dwanaście miesięcy. Nie należy jednak zapominać o ciemnej stronie tego okresu – wygasających licencjach. To właśnie w grudniu pojawia się najwięcej wiadomości na ten temat.



Właśnie dowiedzieliśmy się o noworocznej czystce biblioteki platformy Amazon Prime Video, która staje się w naszym kraju coraz popularniejsza. W przeciągu kilka najbliższych dni użytkownicy pożegnają się z kilkudziesięcioma produkcjami. Zniknie dokładnie 26 filmów oraz seriali – w tym prawdziwe hity.