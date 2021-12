Sony przedłuża niektórym użytkownikom abonament PS Plus z okazji świąt

Przyjemna akcja.

PlayStation Plus na 10 dni za darmo

Wszystko wskazuje na to, że Sony rozpoczęło interesującą akcję promocyjną, w ramach której można otrzymać dziesięć dni abonamentu PlayStation Plus zupełnie bezpłatnie. Wybrani użytkownicy dostali na maila specjalną wiadomość z informacją o objęciu ich konta tą specjalną ofertą.PlayStation Plus to abonament, który oferuje przede wszystkim możliwość zabawy w produkcje wieloosobowe oraz opcję skorzystania z licznych akcji promocyjnych (pokroju comiesięcznego rozdawnictwa gier ). Stanowi on nieodłączny element wielu posiadaczy konsol od japońskiego producent i część z nich zapewne chciałaby otrzymać dostęp do subskrypcji za darmo.Wygląda na to, że Sony postanowiło przygotować właśnie taką ofertę, lecz niestety nie skorzystają niej wszyscy. Część osób zaczęła donosić, że na ich skrzynkę pocztową zaczęły przychodzićz okazji trwającego okresu świątecznego.Zasady promocji nie są znane (oprócz oczywiście aktywnego abonamentu) – warto jednak wspomnieć, że. Jeśli więc należycie do tego grona, to koniecznie sprawdźcie czy nie dostaliście widocznego wyżej maila. Oczywiście nie każdy wyda z siebie okrzyk radości po ujrzeniu tej wiadomości.Jeśli opłacacie roczny abonament, to raczej nie zwrócicie uwagi na „marne” 10 dni. Perspektywa zmienia się jednak w momencie aktywnej miesięcznej subskrypcji, gdzie– zwłaszcza jeśli akurat zbliżacie się do kolejnego okresu płatności.Przypominamy także, że już za kilka dni Sony powinno potwierdzić styczniową ofertę PS Plus. Pogłoski mówią, że w ręce użytkowników trafi m.in. DiRT 5. Na oficjalne ogłoszenie należy jednak jeszcze trochę poczekać.Źródło: Reddit / Foto. Sony