Start Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba już niebawem. Gdzie i kiedy oglądać?

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo.



W te święta społeczność naukowa otrzyma od NASA doprawdy wspaniały prezent. Już wkrótce w swoją podróż w przestrzeń kosmiczną w końcu wyruszy bowiem Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba – 14 lat później i miliardy dolarów później, niż pierwotnie planowano. Sprawdź, kiedy dokładnie i w jaki sposób będziesz mógł to wydarzenie śledzić.



W oczekiwaniu na lot w kosmos

W tej chwili Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znajduje się już na pokładzie rakiety Ariane 5, która zabierze go na ziemską orbitę. Sama rakieta znajduje się zaś na swojej platformie startowej, na terenie kompleksu startowego ELA-3 w Gujańskim Centrum Kosmicznym położonym w pobliżu Kourou w Gujanie Francuskiej.



„Należący do NASA Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba […] dotarł do swojego ostatniego miejsca na Ziemi: kompleksu startowego Arianespace ELA-3 w Gujańskim Centrum Kosmicznym, zlokalizowanym w pobliżu Kourou w Gujanie Francuskiej.” , NASA poinformowała 23 grudnia.



