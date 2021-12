Netflix – lista styczniowych nowości. Doczekamy się świetnych filmów i seriali

Netflix rozpocznie rok świetnymi premierami

Tytuły oryginalne:





DARK BLACK EYES JUŻ - WKRÓTCE NA NETFLIX!

JESTEM GEORGINA JUŻ - WKRÓTCE NA NETFLIX!

ALL OF US ARE DEAD JUŻ - WKRÓTCE NA NETFLIX!

KAPIL SHARMA: I'M NOT DONE YET JUŻ - WKRÓTCE NA NETFLIX!

PLAN NA MIŁOŚĆ: SEZON 3 - 1/1/2022

SUPER DRUŻYNA - 1/4/2022

ZBUNTOWANI - 1/5/2022

KOLACJA DLA CZWORGA - 1/5/2022

JAK POKOCHAŁAM GANGSTERA - 1/5/2022

KLUB: CZĘŚĆ 2 - 1/6/2022

ODLUDZIE - 1/6/2022

HYPE HOUSE - 1/7/2022

MATKA/ANDROID - 1/7/2022

JOHNNY TEST: SEZON 2 - 1/7/2022

UNDERCOVER: SEZON 3 - 1/10/2022

POCZĄTEK ŚWIATA - 1/11/2022

DZIENNIKARKA - 1/13/2022

KSERO - 1/13/2022

AFTER LIFE: SEZON 3 - 1/14/2022

DOM - 1/14/2022

ARCHIWUM 81 - 1/14/2022

LOS KOMIKA - 1/14/2022

RIVERDANCE: RZECZNA OPOWIEŚĆ - 1/14/2022

MISTRZOWIE MISTYFIKACJI: HISTORIE SŁYNNYCH OSZUSTÓW - 1/18/2022

MIGHTY EXPRESS: NADJEŻDŻAJĄ KŁOPOTY - 1/18/2022

DOTA: DRAGON'S BLOOD: KSIĘGA 2 - 1/18/2022

TOO HOT TO HANDLE: SEZON 3 - 1/19/2022

EL MARGINAL: SEZON 4 - 1/19/2022

BOSKIE PRZYSMAKI: MEKSYK - 1/19/2022

W KRÓLEWSKIM STYLU - 1/20/2022

AZJA O PÓŁNOCY: JEDZENIE, TANIEC, MARZENIA - 1/20/2022

GORĄCY SEZON - 1/21/2022

OZARK: SEZON 4: CZĘŚĆ 1 - 1/21/2022

SKRZYPCE MOJEGO OJCA - 1/21/2022

MONACHIUM: W OBLICZU WOJNY - 1/21/2022

THAT GIRL LAY LAY - 1/21/2022

SNOWPIERCER: SEZON 3 - 1/25/2022

NEYMAR: PERFEKCYJNY CHAOS - 1/25/2022

ADA BAMBINI, NAUKOWCZYNI: SEZON 2 - 1/25/2022

WYBRANA - 1/27/2022

WROBIENI: ZAGADKA SYCYLIJSKIEGO MORDERSTWA - 1/27/2022

FERIA: NAJCIEMNIEJSZE ŚWIATŁO - 1/28/2022

Z ZIMNEJ STREFY - 1/28/2022

KOBIETA Z DOMU NAPRZECIWKO DZIEWCZYNY W OKNIE - 1/28/2022

CIEKAWE PYTANIA JONATHANA VAN NESSA - 1/28/2022

GRAMY U SIEBIE - 1/28/2022

ANGRY BIRDS: LETNIE SZALEŃSTWO - 1/28/2022

THE ORBITAL CHILDREN - 1/28/2022

Tytuły na licencji:





TAKSÓWKARZ - 1/1/2022

POWER RANGERS DINO FURY: SEZON 1 - 1/1/2022

Netflix opublikował listę filmów i seriali, które trafią do oferty platformy w styczniu 2022 roku. Będziemy mieli do czynienia z licznymi powrotami lubianych seriali, jak i powiewami świeżości w postaci zupełnie nowych treści oryginalnych. Nieco dziwi jednak znikoma liczba produkcji na licencji.Każdego miesiąca informujemy Was o ogromnej aktualizacji biblioteki Netflixa. Nie inaczej jest i tym razem, kiedy to doczekaliśmy się zapowiedzi styczniowych premier. Po raz kolejny mamy do czynienia z dosyć niepokojącym i postępującym trendem, czyli skupieniu się na produkcjach oryginalnych.Pierwszy miesiąc nowego roku będzie prawdziwym „przełomem” w tej kwestii – streamingowy gigant zapowiedział bowiem. Zapewne w przeciągu najbliższych tygodni pojawi się ich więcej, ale i tak nie prezentuje się to najlepiej. Jeśli jednak chodzi o treści wprost od Netflixa, to użytkownicy raczej nie będą mieli na co narzekać. Zresztą, zerknijcie poniżej.Jeśli chodzi o seriale, to warto zwrócić uwagę na serial. Bazuje on na argentyńskim hicie (emitowany był w latach 2002-2004) i opowiada historię grupy uczniów elitarnej szkoły rywalizujących w lokalnych zawodach muzycznych. Zdania internautów odnośnie tej produkcji są podzielone – część z nich nie wierzy w powtórzenie sukcesu oryginału. PremieraSwoją premierę będzie miał także koreański serial, który spodoba się przede wszystkim fanom zombie, gatunku young-adult oraz azjatyckiego sposobu prowadzenia akcji. Możemy liczyć na udział rozpoznawalnych aktorów, a opis produkcji brzmi następująco: wirus zombie rozprzestrzenia się błyskawicznie wewnątrz szkoły. Aby przeżyć, zagrożeni uczniowie muszą ratować się ucieczką.Ciekawie zapowiada się takżestanowiący komedię animowaną okraszoną czarnym humorem. Mamy tu do czynienia z przedstawieniem tytułowego domu oraz jego biednych mieszkańców, nerwowego dewelopera i sfrustrowanej właścicielki. Wszystko to na przestrzeni dziejów z ukazaniem zmian zachodzących na przestrzeni lat. PremieraLubicie „The Rain”? Powinien zainteresować więc Was także serialod tych samych twórców. Będzie to opowieść o nastolatce, która odkrywa niepokojącą prawdę czającą się w jej sennym duńskim miasteczku. PremieraNie zabraknie także powrotów lubianych produkcji. Mowa chociażby o trzecim sezonie, gdzie doczekamy się kontynuacji przygód znanych bohaterów. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: potajemny romans wstrząsa przyjaźnią Elsy, Charlotte i Milou, które stawiają czoła trudnym wyzwaniom i podejmują ważne życiowe decyzje. PremieraPoza tym doczekamy się drugiego sezonu serialu. Pojawi się tam pewna postać z przeszłości, która zdecyduje się na ujawnienie źródła poczucia winy jednej z bohaterek – Matildy. Jeśli jesteście ciekawi jak potoczy się ta stambulska historia, to premiera jużZ trzecim sezonem powróci także– jeden z najpopularniejszych seriali Netflixa. Główny bohater wciąż nie jest w stanie wypełnić w swoim życiu pustki pozostawionej przez martwą żonę. Stał się jednak nieco mniej agresywny i zrzędliwy, co jest już krokiem w dobrą stronę. PremieraPojawi się także pierwsza część czwartego sezonu, czyli kontynuacji amerykańskiego dramatu o doradcy finansowej i jego rodzinie. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: w końcu pojawia się szansa, by wyrwać się ze szponów kartelu, ale rodzinne waśnie Byrde’ów mogą doprowadzić ich do zguby. PremieraOferta filmowa także nie wygląda najgorzej. Uwagę warto zwrócić na chociażby– polską propozycję inspirowaną prawdziwą historią gangstera Nikodema Skotarczaka. W roli głównej Tomasz Włosok, a w pozostałych m.in. Agnieszka Grochowska, Julia Wieniawa i Dawid Ogrodnik. PremieraPojawi się także– ekranizacja popularnej powieści autorstwa Roberta Harrisa. Jest to opowieść o brytyjskim urzędniku i niemieckim dyplomacie, którzy w 1938 roku spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny. PremieraJeśli lubicie produkcje oparte na faktach, to koniecznie wyczekujcie. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: zawieszony trener NFL szuka odkupienia w sferze zawodowej i prywatnej, trenując szkolną drużynę swojego syna w teksańskim miasteczku. PremieraPoza tym spodziewać możemy się dwóch oryginalnych anime: drugiej księgioraz. Dodatkowo pojawią się dwa tytuły na licencji: kultowyi pierwszy sezonPoniżej znajdziecie pełną listę nadchodzących filmów i seriali wraz z datą premiery. Warto przy okazji pamiętać, że spis ten może być niekompletny i w przeciągu stycznia spodziewajcie się pomniejszych aktualizacji biblioteki.W komentarzach koniecznie dajcie znać, na które produkcje czekacie najbardziej!Źródło i foto: Netflix