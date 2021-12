Wiedźmin sezon 2 hitem Netflixa. Czas oglądania robi ogromne wrażenie

Wiedźmin sezon 2 obejrzany łącznie przez 142 mln godzin

Źródło: Netflix

Drugi sezon serialu Wiedźmin okazał się prawdziwym hitem i już prawie tydzień jest najchętniej oglądaną produkcją na platformie Netflix. Jak można wyczytać z oficjalnych statystyk, łączny czas odtwarzania przez pierwsze dni dostępności wyniósł 142 430 000 godzin, co robi ogromne wrażenie.W ubiegły piątek mieliśmy do czynienia z wyczekiwaną premierą drugiego sezonu Wiedźmin . Produkcja zbiera niezwykle wysokie noty – zarówno na portalu IMDb, jak i Rotten Tomatoes. Nieco mniej zadowoleni zdają się być jednak polscy fani prozy Andrzeja Sapkowskiego, którzy na praktycznie wszystkich polach dają znać, że Netflix wręcz zniszczył uniwersum i żądają nawet odsunięcia od projektu jego showrunnerki.Nie zmienia to jednak faktu, że Netflix ma się z czego cieszyć. Nie tak dawno zmieniono sposób informowania o rezultatach osiąganych przez konkretne produkcje – dzięki temu możemy szybko sprawdzić jak kształtuje się popularność drugiego sezonu serialu Wiedźmin. W wielkim skrócie, jest świetnie!Oficjalne źródła podają, że obecnie produkcja znajduje się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o czasową oglądalność.Na drugiej pozycji uplasował się… premierowy sezon adaptacji prozy Sapkowskiego z wynikiem 49 milionów godzin. Powyżej znajdziecie pełne tygodniowe zestawienie najchętniej odtwarzanych produkcji.Pytanie brzmi – przez ile tygodni Wiedźminowi uda się otrzymać tak wysoką pozycję? Dla przykładu – serial Sprzątaczka znajduje się w TOP 10 już przez 12 tygodni. Nie pozostaje więc nic innego jak oczekiwanie na rozwój sytuacji. Trudno przewidzieć w jaki sposób Netflix będzie chciał teraz promować dopiero co opublikowane odcinki.Przy okazji warto przypomnieć, że. Fani uniwersum nie będą więc mogli narzekać na brak zawartości w przeciągu kilku najbliższych lat.Źródło i foto: Netflix