Kevin sam w domu w Internecie bez reklam. To prezent

Kultowy film bez reklam.

Gdzie obejrzeć film Kevin sam w domu?

"Jako jedyni na rynku platform VOD oferujemy Kevina do obejrzenia bez przerw na reklamę w prezencie od Opery. Dodatkowo widzowie będą mogli skorzystać z unikalnych i dotychczas niespotykanych funkcji naszego serwisu jak np. interaktywny quiz Będą mogli w trakcie oglądania filmów rozwiązać quiz i dowiedzieć się jak dobrze znają film o oraz dzielić się swoimi reakcjami z innymi na podejmowane przez Kevina i innych bohaterów filmu decyzje. W ten sposób chcemy zapewnić widzom inny wymiar świątecznej rozrywki filmowej"

Loomi.tv zintegrowano z przeglądarką internetową Opera

Jak święta, to i obowiązkowe oglądanie kultowego filmu "Kevin sam w domu". W tegoroczne święta Bożego Narodzenia popularną amerykańską komedię będzie można obejrzeć nie tylko w telewizji. Została ona udostępniona za darmo także w należącym do Opery nowym serwisie VOD o nazwie Loomi. Co ważne, produkcję obejrzycie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat."Kevin sam w domu" oraz "Kevin sam w Nowym Jorku" zostały udostępnione za darmo i bez reklam na Loomi.tv. Loomi.tv to VOD od Opera działający na zasadach freemium, czyli za darmo. Opłaty pobierane są wyłącznie za wypożyczanie filmów premium, dostępnych w cenach od 6,99 do 14,99 złotych.— powiedział Mattijs de Valk, VP Content Acquisition w Opera.Aby założyć konto, wystarczy wejść na stronę Loomi.tv i zacząć korzystać z platformy. Osoby posiadające konto Opery mogą go używać do logowania się do Loomi.tv. Takie to proste. Co ważne, filmy bez problemu możesz przesyłać na duży ekran telewizora lub rzutnika.By obejrzeć oba wzmiankowane filmy za darmo, udaj się na tę stronę w serwisie Loomi i odbierz gwiazdkowy prezent od Opery. Liczba wirtualnych biletów na Kevina jest ograniczona.Po więcej informacji na temat Loomi.tv odsyłamy Was do naszego wcześniejszego wpisu na temat tej platformy: Opera uruchamia w Polsce darmową platformę VOD Loomi.tv jest zintegrowana z przeglądarką Opera w wersji komputery stacjonarne z systemami Windows, mac OS i Linux. Aplikację Opera pobierzesz, korzystając z poniższych odnośników.Źródło: Opera