Boże Narodzenie 2021 – co obejrzeć na Viaplay?

Viaplay – filmowe propozycje na święta Bożego Narodzenia

Firmowa gwiazdka (2016)

Cicha noc (2015)

Artur Ratuje Gwiazdkę (2011)

Wigilijny show (1988)

Fred Claus – Brat Świętego Mikołaja (2007)

Platforma streamingowa Viaplay zachęca do przejrzenia jej oferty pod kątem świątecznych produkcji. Jak się okazuje, oferuje ona naprawdę kilka kultowych filmów (zarówno aktorskich, jak i animacji), które pomogą odpowiednio nastroić się na nadchodzący czas. Poniżej znajdziecie najciekawsze propozycje – być może znajdziecie coś dla siebie.Za kilka dni będziemy świadkami świąt Bożego Narodzenia. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy obszerne zestawienie tematycznych filmów , które są dostępne za pośrednictwem platform takich jak Netflix, HBO GO oraz Amazon Prime Video. Jeśli jednak poszukujecie jeszcze obszerniejszej listy, to przychodzimy Wam z pomocą raz jeszcze.Serwis streamingowy Viaplay jest dostępny w Polsce od kilku miesięcy i zazwyczaj kojarzy się go z wydarzeniami sportowymi. Osoby za niego odpowiedzialne chcą jednak regularnie rozszerzać ofertę także o inne produkcje na licencji, a także filmy/seriale sygnowane jako Viaplay Originals.Na razie trudno przewidzieć czy ten plan uda się w pełni zrealizować – w tym momencie platforma posiada już jednak szereg naprawdę ciekawych tytułów niekoniecznie związanych ze sportem, także tych świątecznych. Zerknijcie poniżej, by się o tym przekonać.Film z dosyć znaną obsadą (Todd Joseph Miller i Jennifer Aniston) opowiadający o imprezie świątecznej w gronie współpracowników zorganizowanej z powodu… groźby zamknięcia oddziału firmy. Jak można się domyślić – wydarzenie nie odbywa się w zbyt spokojnej atmosferze, co prowadzi do licznych konfliktów i niecodziennych zwrotów akcji.Trzech przyjaciół decyduje się na spędzanie każdych kolejnych świąt Bożego Narodzenia z powodu tragedii sprzed lat. Orientują się jednak, że najbliższe święta mogą być ich ostatnimi – szybko więc decydują się na zorganizowanie pamiętnej imprezy dzień przez faktyczną Wigilią. Ta noc staje się dla nich jedną z najciekawszych w życiu i będą ją pamiętać raczej do końca życia.Dosyć znana animacja traktująca o pochodzeniu siły Świętego Mikołaja. Głównym bohaterem jest tytułowy Artur – syn Mikołaja – który postanawia dostarczyć wszystkie prezenty bez technologicznego wsparcia. Standardowy system bowiem zawiódł i jest szansa, że nie każde dziecko dostanie upominki na czas. Tak nie może być, prawda?Mamy tu do czynienia z historią opartą o klasyk w postaci „Opowieści Wigilijnej” autorstwa Karola Dickensa. Wiele osób bez wątpienia kojarzy tę produkcję z Billem Murrayem w roli głównej, który wciela się w bezwzględnego producenta telewizyjnego o imieniu Frank Cross. Słynie on z przerośniętej ambicji – ta „zmusza” go do organizacji wielkiego show na żywo podczas wigilijnego wieczoru. Nie zwraca uwagi na współpracowników czy bliskich, co prowadzi go do… spotkania trzech duchów i w ostateczności zrozumienia magii świąt.Tytułowy bohater – Fred Claus – musiał dorastać w cieniu swojego brata – Świętego Mikołaja. Stracił przez to wiarę w święta, lecz pewnego razu nadarza się pewna okazja. Wybiera się wtedy na Biegun Północny za pomocą wozu zaprzężonego w renifery. Zauważa tam, że jego brat ma kłopoty i postanawia mu pomóc i uratować święta.Jak więc widzicie – mamy do czynienia z kilkoma naprawdę interesującymi propozycjami, które mogą uprzyjemnić oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. Miejmy jednak nadzieję, że na przestrzeni najbliższych miesięcy doczekamy się znacznego poszerzenia oferty platformy streamingowej Viaplay.Źródło i foto: Viaplay