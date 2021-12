Telewizja Play Now i Play Now TV z aż 8 nowymi kanałami i to w tej samej cenie

Operator sieci komórkowej Play poinformował o rozszerzeniu swoich pakietów z internetową telewizją. Klienci korzystający w ramach abonamentu telefonicznego lub osobnej usługi z Play Now i Play Now TV mogą od teraz cieszyć się aż 8 nowymi pozycjami w trzech pakietach.Widać firma nawiązała mocniejszą współpracę z Canal+, bo wszystkie dodane stacje telewizyjne pochodzą właśnie z szerokiej rodziny stacji tego francuskiego koncernu. Pakiet Extra wzbogacił się o: Ale kino+ (kanał filmowy), Planete+ (kanał dokumentalny, popularnonaukowy), Canal+ Domo HD (projektowanie przestrzeni, tematyka domowa), Canal+ Kuchnia (kanał kulinarny) i Novelas+ (kanał z telenowelami tureckimi i południowoamerykańskimi). Za to w pakiecie Kids pojawiły się: MiniMini+ (kanał dla najmłodszych dzieci), TeleToon+ (kanał dla dzieci mniej więcej w wieku przedszkolnym). Ostatni pakiet Sport otrzymał jedną stację, a dokładnie nSport+ (kanał sportowy).

Tak prezentują się nowe kanały dodane bez zmiany ceny do pakietów w Play Now i Play Now TV / Foto: Play

Korzystasz z Play Now lub Play Now TV? Wypróbuj najbogatszy pakiet Extra za damo do 9 stycznia

Jeżeli korzystacie już z telewizji Play Now lub Play Now TV mając do niej dostęp w ramach usługi dodatkowej do abonamentu telefonicznego czy jako samodzielną niezależną opcję, to od razu otrzymacie nowe kanały. Nie trzeba dopłacać czy aktywować jakichkolwiek specjalnych pakietów. Nowi klienci także nie będą musieli płacić więcej, Play dodał stacje telewizyjne, ale nie zwiększył cen pakietów.Co ważne wciąż możecie skorzystać z promocji, w której Play daje bezpłatny dostęp wszystkim użytkownikom Play Now i Play Now TV do pakietu Extra do 9 stycznia 2022 roku. To najbardziej rozbudowany pakiet w ofercie firmy z aż 39 kanałami filmowymi, muzycznymi, popularnonaukowymi i rozrywkowymi. Jego regularna cena wynosi 20 złotych miesięcznie.