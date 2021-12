Boże Narodzenie 2021 - co obejrzeć na Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video?

Nasze propozycje.

Filmy świąteczne mają to do siebie, że często po prostu nie są najlepsze. Wciąż jednak można odnaleźć perełki – zarówno wśród tych kultowych tytułów, jak i zupełnych nowości. Specjalnie dla Was postanowiliśmy przeczesać bibliotekę platformy Netflix, HBO oraz Amazon Prime Video w poszukiwaniu najciekawszych produkcji.



Już za kilka dni będziemy świadkami tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Zapewne część z Was czuje już ich klimat i ma za sobą dziesiątki obejrzanych filmów traktujących o gwiazdce. Jeśli jednak już brakuje Wam odpowiednich propozycji lub chcecie po prostu bardziej nastroić się na nadchodzący czas, to przychodzimy z pomocą!



Netflix – filmy świąteczne

Wiele produkcji traktujących o świętach nie jest najwyższych lotów i widzowie raczej tego od nich nie oczekują. Mamy zazwyczaj do czynienia z prostą historią, nieco przesadzonym i często absurdalnym skryptem, a także akcją rozgrywającym się w śnieżnej oraz grudniowej scenerii. Oczywiście są od tej reguły wyjątki, które dzięki temu zyskały miano tzw. klasyków.



Klaus (2019)

Zacznijmy od animacji „Klaus” z 2019 roku. Jest to jeden z najlepiej ocenianych filmów oryginalnych dostępnych na platformie Netflix i wręcz trzeba go obejrzeć jeśli szukacie dobrego świątecznego kina. Mówimy tu o wzruszającej historii skupiającej się na postaci listonosza oraz samotnego twórcy zabawek, którzy w dosyć niespodziewany sposób nawiązują przyjaźń. W pewnym momencie decydują się oni na stworzenie prezentów i wręczenie ich mieszkańcom niezwykle mrocznej wioski. Jak możecie się domyślić – miasteczko to zostaje odmienione dzięki „magii świąt”.





Ekspres polarny (2004)

Zostańmy jeszcze chwilę przy filmach animowanych, gdyż „Ekspres polarny” bez wątpienia zasługuje na specjalne miejsce w tym zestawieniu. Kultowa produkcja zyskała przez osiemnaście lat oddane grono fanów, choć wcale nie jest aż tak perfekcyjnie oceniana – działa tu zapewne siła nostalgii. Jeśli nigdy nie mieliście do czynienia z tą produkcją, to koniecznie ją obejrzyjcie. Jest to opowieść o chłopcu tracącym wiarę w Świętego Mikołaja. Pewnej nocy zostaje on jednak zabrany przez specjalny pociąg kursujący na Biegun Północny, gdzie poznaje nowych przyjaciół, z którymi przeżywa mnóstwo przygód.





Grinch: świąt nie będzie (2000)

Opowieść o złośliwej istocie zwanej Grinch jest znana chyba wszystkim. Dlatego też warto przypomnieć sobie kinowy klasyk z 2000 roku ze świetnym Jimem Carrey’em w roli głównej. Wyśmiewany przez swój kolor skóry bohater postanowił zniszczyć wszystkim święta, bo sam nigdy nie mógł ich spędzić tak, jak zawsze tego pragnął. W tym celu wyprowadził się na górski szczyt, gdzie świąteczny klimat nie sięga. Zaprzyjaźnia się z nim jednak mała dziewczynka, która za wszelką cenę pragnie zmienić jego nastawienie.





Elf (2003)

Osobiście jest to moja ulubiona komedia świąteczna. „Elf” to historia tytułowego pomagiera Świętego Mikołaja, który różni się od innych, ponieważ… nie jest prawdziwym elfem. Jego ludzki wzrost czy brak charakterystycznych uszu zmusza go do wyruszenia do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu własnego ojca. Oczywiście mężczyzna zupełnie nie wie jak działa „nasz świat”, co prowadzi do licznych kłopotów i przezabawnych sytuacji.





Chłopiec zwany Gwiazdką (2021)

Bez wątpienia najlepszy świąteczny film aktorski dostępny na platformie Netflix. Listopadowa premiera spotkała się z natychmiastową reakcją widzów oraz krytyków, którzy ocenili produkcję bardzo pozytywnie. Mamy tu do czynienia ze wzruszającą i przejmującą przygodą chłopca o imieniu Nicolas (nazywanego przez mamę Gwiazdką), który wyrusza do legendarnej wioski elfów w poszukiwaniu swojego ojca. Nie jest to rzecz jasna takie proste i podczas tej przygody dzieje się mnóstwo dobrych, jak i tragicznych rzeczy.





Kronika Świąteczna (2018); Kronika Świąteczna 2 (2020)

Jeśli Netflix zleca nagranie serii filmów świątecznych, to coś jest na rzeczy. Pierwsza „Kronika Świąteczna” to naprawdę udane kino familijne tworzone m.in. przez osoby odpowiedzialne za takie klasyki jak „Harry Potter” czy „Kevin sam w domu”. Opowieść o rodzeństwie spędzającym samotnie święta Bożego Narodzenia oraz przypadkowym zniszczeniu przez nich sań Świętego Mikołaja. Te dwie sytuacje doprowadzają brata i siostrę na sam Biegun Północny. Druga część to bezpośrednia kontynuacja „jedynki”, która wypada nieco gorzej.







Zamiana z księżniczką (2018); Zamiana z księżniczką 2 (2020); Zamiana z księżniczką 3 (2021)

Tutaj Netflix poszedł po bandzie i maksymalnie wykorzystał zainteresowanie pierwszą odsłoną cyklu. Mamy do czynienia z bezdyskusyjnym streamingowym hitem, którzy przyciągnął przed ekrany zarówno fanów filmów świątecznych, jak i typowych romansów. Fabuła jest dosyć prosta – cukierniczka z Chicago i księżna odkrywają, że wyglądają tak samo, co prowadzi do zamiany miejsc. Druga i trzecia część to bezpośrednie kontynuacje hitu z 2018 roku.









W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju (1989)

Kultowa komedia przedstawiająca losy Clarka pragnącego przygotować idealne święta dla całej swojej rodziny. Jak łatwo się domyślić – plany te dosyć szybko przestają być realizowane z powodu licznych wpadek i kłopotów napotykających głównego bohatera. Jeśli więc nigdy nie widzieliście tego filmu, to wręcz nie wypada rozpocząć bez niego świąt.





Cicha noc (2017)

Jeśli lubicie polskie kino, to warto rzucić okiem na „Cichą noc”. Jak to bywa w przypadku rodzimych produkcji tego typu – jest to dramat z elementami komediowymi. Film opowiada o Adamie, który wplątał się w kłopoty i chce, by rodzina pomogła mu w realizacji jego planów. Wszystko to oznajmia rzecz jasna podczas Wigilii Bożego Narodzenia, co zamienia radosny wieczór w dosyć burzliwy okres i miesza w życiach domowników.





Dawid i Elfy (2021)

Pozostańmy chwilę przy polskich produkcjach. Grudniowa premiera filmu „Dawid i Elfy” spotkała się z dosyć mieszanym przyjęciem i być może nie jest to wybitny tytuł, ale dosyć oryginalny na nasze rodzime standardy. Przygoda jedenastoletniego Dawida, jego rodziny, elfów oraz Świętego Mikołaja (w którego wciela się Cezary Żak) to naprawdę przyjemne familijne kino – warto rzucić okiem!





HBO GO – filmy świąteczne

Grzechem byłoby nie spojrzeć w stronę innych popularnych platform streamingowych dostępnych w naszym kraju. Tam także można odnaleźć szereg naprawdę udanych produkcji świątecznych, którymi warto zainteresować się przez te kilka dni (i nie tylko!).



8-bitowe święta (2021)

Jedna z najnowszych propozycji od HBO i dodatkowo z dosyć niecodzienną fabułą. Akcja filmu rozgrywa się w latach 80. XX wieku i opowiada historię chłopca o imieniu Jake. Jego wymarzonym prezentem świątecznym jest Nintendo Entertainment System i nie spocznie dopóki nie otrzyma konsoli. Dlatego też wyrusza na poszukiwania sprzętu, które nie są tak banalne, jak mogłoby się wydawać. Mamy tu do czynienia z naprawdę udaną sentymentalną produkcją skupiającą się m.in. na marzeniach, rodzinie czy ogólnie pojętej magii świąt.





Noc pełna magii (2021)

Kolejna nowość – tym razem argentyńskiej produkcji. Jeśli lubicie komedio-dramaty, to warto zerknąć na „Noc pełną magii”. Złodziej przebrany za Świętego Mikołaja włamuje się do domu, gdzie zauważa go mała dziewczynka. Jak można się spodziewać – myli go z prawdziwym Mikołajem i błaga go o spełnienie swojej świątecznej listy życzeń. Film spotkał się z naprawdę ciepłym przyjęciem.





Świąteczny szok (2020)

Ubiegłoroczna premiera z motywem LGBTQ+ opowiadająca o oświadczynach w dniu wigilijnym. Kobieta, która zdecydowała się na ten krok nie wiedziała jednak, że jej dziewczyna trzyma ich związek w tajemnicy. Jest to więc opowieść o szoku związanym z coming outem, próbą akceptacji homoseksualnego związku przez dosyć konserwatywnych rodziców oraz oczywiście z motywem świątecznym. Naprawdę udana produkcja!





Opowieść wigilijna (2019)

Pamiętacie i uwielbiacie klasyczną historię Charlesa Dickensa? Warto w takim razie obejrzeć „Opowieść wigilijną” autorstwa Stevena Knighta nominowanego swego czasu do Oscara. Ten mini serial z pewnością spodoba się wszystkim tym, którzy chcieliby nieco bardziej zrozumieć mroczną stronę Ebenezera Scrooge’a. Tytuł przypadł do gustu zarówno krytykom, jak i widzom, którzy ocenili go naprawdę pozytywnie.





Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze (2020)

Preferujecie typowe romanse i komedie świąteczne? Obejrzyjcie więc „Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze”, czyli opowieść o samotnej mamie, która planowała spędzić święta bez jakiegokolwiek mężczyzny. Oczywiście plan ten nie do końca się sprawdził. Film ten będzie miał swoją premierę na HBO GO dopiero 23 grudnia.





Amazon Prime Video – filmy świąteczne

Zestawienie zamykamy propozycjami dostępnymi za pośrednictwem platformy Amazon Prime Video, która w ostatnim czasie przeżywa rozkwit w naszym kraju. Wszystko to z powodu specjalnej promocji, w ramach której roczny dostęp do usługi można zgarnąć za zaledwie… 49 złotych.



To właśnie miłość (2003)

Kultowy film świąteczny, który w Polsce znany jest także z tego, że kilka „naszych” produkcji posiada identyczne plakaty. Opowiada on historię pozornie niezwiązanych ze sobą mieszkańców Anglii. Wspólnym mianownikiem okazuje się rzecz jasna miłość mająca swoje apogeum w śnieżnym i świątecznym okresie. Jeśli nigdy nie mieliście okazji obejrzeć tej propozycji, to warto nadrobić zaległości.





Co wiecie o swoich dziadkach? (2017)

Jeśli oglądaliście film „Tata kontra tata”, to z pewnością nie możecie przejść obojętnie obok kontynuacji z 2017 roku. Ciepło przyjęta komedia z udziałem wybitnych i lubianych aktorów (Mark Wahlberg, Will Ferrell oraz Mel Gibson) stanowiąca historię przyjaźni poddanej testowi przez nie do końca lubiące się wzajemnie rodziny.





Gwiazdkowa miłość (2018)

Świąteczne romanse mogą być ciekawe – do takich z pewnością należy „Gwiazdkowa miłość”. Mamy tu do czynienia z dosyć typową historią, gdzie rzemieślniczka pracująca w piekarni poznaje biznesmena z wielkiego miasta. Razem postanawiają pomóc sobie nawzajem i odmienić typową firmę w tętniące życiem i pasją miejsce. Jeśli poszukujecie radosnego i dającego nadzieję filmu na święta, to warto sprawdzić tę propozycję.





Gwiazdkowa randka mojego taty (2020)

Śmierć żony utrudniła nieco relację ojca z córką, która zaczęła czuć się skrajnie niezrozumiana. Właśnie z tego powodu postanawia stworzyć tacie profil na portalach randkowych, by odnalazł sens życia i zaczął na nowo się uśmiechać. Nie jest to jednak takie łatwe, ponieważ wszystkie kandydatki znacznie odbiegają od oczekiwań mężczyzny. Komedia dosyć niskich lotów, lecz idealna na niedzielny i leniwy wieczór.





Christmas In Rome (2019)

Kolejny romans dostępny za pośrednictwem Amazon Prime Video. W tym przypadku możemy spodziewać się niezależnej przewodniczki, która zostaje zwolniona z pracy niedługo przed świętami. Spotyka jednak mężczyznę, który planuje kupić firmę zajmującą się tworzeniem włoskiej ceramiki. Zatrudnia on kobietę i przy okazji zakochuje się w niej z wzajemnością.





Rzecz jasna propozycji na platformach streamingowych jest więcej, lecz czasu zostało zbyt mało, by zająć się nimi wszystkimi. Mamy nadzieję, że powyższe filmy chociaż nieco pomogą Wam w przyjemniejszym spędzeniu tych kilku dni przez świętami Bożego Narodzenia. W komentarzach możecie również dzielić się własnymi ulubionymi filmami.



