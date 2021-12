TikTok uruchomi usługę dostarczania jedzenia z viralowymi potrawami

Dosyć nietypowy pomysł.

TikTok Kitchen pozwoli spróbowanie popularnych potraw

TikTok Kitchen to najnowszy projekt spółki ByteDance. Mowa o restauracjach oferujących wyłącznie jedzenie, które stało się popularne za pośrednictwem platformy TikTok. Do końca 2023 roku planowane jest uruchomienie 1000 punktów na terenie całych Stanów Zjednoczonych, skąd będzie można zamówić „viralowe” dania.Nie da się ukryć, że obecnie TikTok ( obserwujecie nas , prawda?) króluje w branży mediów społecznościowych i wyznacza większość internetowych trendów. Nic więc dziwnego, iż deweloperzy nie chcą ograniczać się wyłącznie do prostej aplikacji mobilnej. Plany ekspansji spółki ByteDance są o wiele ambitniejsze, czego dowód możecie przeczytać w tytule.Ogłoszono właśnie projekt. W przyszłym roku ma powstać 300 takich punktów i oferować one będą wyłącznie opcję zamówienia z dostawą do domu. Opracowaniem dań zajmie się z kolei nowa na rynku firma Virtual Dining Concepts.Co ciekawe,. Oczywiście całość brzmi dosyć komicznie, lecz wpływ platformy TikTok jest naprawdę ogromny. Za przykład niech posłuży chociażby pieczony makaron z serem feta, który to okazał się najczęściej wyszukiwaną potrawą w Google na przestrzeni całego 2021 roku.Tego typu projekt ma więc rację bytu. TikTok Kitchen nie będzie tradycyjną restauracją, a raczej doświadczeniem pozwalającym na spróbowanie popularnych potraw. Powiedzmy sobie bowiem szczerze – ile razy widzicie jakiś fajny przepis, zapisujecie go do ulubionych z myślą, że kiedyś odtworzycie konkretne dacie i potem o tym zapominacie? No właśnie. Rozwiązaniem ma być tytułowe przedsięwzięcie.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Wygląda więc na to, że TikTok Kitchen nie pozostanie dłużny wobec osób, które przyczyniły się do promocji danej potrawy – super! Niestety trudno wyobrazić sobie obecnie obecność takich miejsc w Polsce, lecz kto wie… Na razie jednak musimy obserwować czy ten koncept przyjmie się w Stanach Zjednoczonych.Źródło i foto: TechCrunch