Netflix ukarany za promowanie homoseksualizmu, kazirodztwa i swingowania

Turecka Rada Najwyższa Radia i Telewizji, znana również w skrócie jako RTÜK, nałożyła grzywny na kilka stacji telewizyjnych i platform oferujących wideo na żądanie za filmy i programy zawierające "niemoralne" sceny i dialogi. Na liście ukaranych znalazł się między innymi Netflix. Turcy zarzucili włodarzom najpopularniejszej platformy VOD promowanie homoseksualizmu, kazirodztwa i swingowania. To kolejny kraj po Rosji, któremu nei podobają się treści serwowane na Netfliksie.Rada nałożyła na Netflix grzywnę za film "Im więcej, tym przyjemniej" (hiszp. Donde caben dos), komediową produkcję o doświadczeniach seksualnych pewnej grupy ludzi. W swoim werdykcie rada stwierdziła, że film "jest oparty na fikcji, w której intensywnie doświadcza się homoseksualizmu, kazirodztwa i swingowania". Uznano, że ukazane wydarzenia są sprzeczne z duchowymi wartościami społeczeństwa i "moralnością". Na platformę Netflix nałożono grzywnę pieniężną i nakazano usunięcie filmu z platformy.- czytamy w opisie dzieła na Netflix.com. Obejrzycie je tutaj RTÜK nałożyła również grzywnę pieniężną na FOX TV z powodu pogwałcenia "moralności" za sprawą dialogów w serialu "Zakazane jabłko" (tur. Yasak Elma). O jakie wypowiedzi aktorów chodziło? Oto one:Dialogi te zawierają zdaniem Turków "negatywnie nacechowane żarty na temat koncepcji rodziny", "poniżanie kobiet oszukanych przez mężów" i normalizację słowa "kochanka", które ma negatywne znaczenie.RTÜK ukarała przy okazji Exxen, platformę VOD z siedzibą w Turcji, za ostatni odcinek stand-upu zatytułowanego "The Talking Ones" (tur. Konuşanlar) i nakazała usunięcie odcinka. Według RTÜK odcinek zawierał "wulgarne wyrażenia, które wykraczają poza humor" i "wyrażenia, o których nie powinno się nawet wspominać na etapie produkcji".Źródło: Bianet