Jak złożyć komputer? Zapraszamy na niedzielny live na TikToku

Wpadajcie.

Live ze składania komputera

Nie wiem czy wiecie, ale od jakiegoś czasu prowadzimy, zupełnie na luzie, profil Instalki.pl na TikTok . Tak, tak, wiemy, co teraz pomyśli sobie część naszych czytelników, zwłaszcza tych starszej daty. Spokojnie, chcemy być po prostu otwarci na nowe media społecznościowe, bo to właśnie tam lwią część swojego czasu spędzają najmłodsi. Dlaczego jednak o tym piszemy? Żeby zaprosić Was na naszego pierwszego dłuższego live'a.Już w niedzielę, 19 grudnia 2021 roku, punktualnie o godzinie 14:00, z okazji przekroczenia granicy 100 tysięcy obserwujących nasz profil na TikToku, zorganizujemy pierwszą z transmisji na żywo, na której składać będziemy komputer stacjonarny dla gracza. Osoby śledzące nasz profil bardzo często o to zabiegały, więc wyjdziemy tym prośbom na przeciw.Aby obejrzeć transmisję, warto zaobserwować profil Instalki.pl na TikToku . Otrzymacie wtedy stosowne powiadomienie, kiedy tylko ruszy live, dzięki czemu na pewno go nie przegapicie.Oczywiście zachęcamy do śledzenia naszej aktywności na TikToku i komentowania nagrań. Nonstop odpowiadamy na pytania widzów w komentarzach oraz za pośrednictwem wideoodpowiedzi, rozwiewając ich wątpliwości na wiele tematów oraz pomagając złożyć wymarzone zestawy komputerowe do gier.Źródło: mat. własny