Wiedźmin sezon 2 już dostępny na Netflix

Wiedźmin sezon 2 właśnie zadebiutował na Netflix

Ziarno prawdy – podróżując z Ciri, Geralt spotyka dawnego przyjaciela. Po bitwie o Wzgórze Sodden Tissala nie przebiera w środkach, by zdobyć cenne informacje.

Kaer Morhen – Szukając schronienia, Geralt i Ciri udają się do wiedźmińskiego siedliszcza Kaer Morhen, ale nawet tam nie jest bezpiecznie. Sny Yennefer mogą być dla niej kluczem do wolności.

Straty – Ciri ma już dość metod Geralta, dlatego postanawia trenować po swojemu. Na wciągniętą w wir intryg Bractwa Yennefer pada cień podejrzenia.

Redański wywiad – goszcząca w Kawer Morhen czarodziejka wyciąga do Ciri pomocną doń, a Geralt dostaje od niej pewną propozycję. Uciekająca z Redanii Yennefer szuka schronienia pod ziemią.

Odwrót – do polowania na Ciri dołącza potężny mag. Gdy na jaw wychodzi ważna prawda, Ciri zawiera z Vesemirem umowę. Geralt próbuje rozwiązać zagadkę monolitów.

Miły przyjacielu… - Geralt traci towarzyszkę, ale odzyskuję przyjaciółkę. Pomaga też Ciri poznać potęgę jej mocy. Z kolei Cahir przypomina Fringilii, by skupiła się na swojej misji.

Voleth Meir – Geralt zwraca się o pomoc do barda. Yennefer dostrzega wyjątkowość Ciri. Tuż przed wizytą cesarza Emhyra w Cintrze napięcie sięga zenitu.

Rodzina – Geralt walczy z demonem atakującym jego najbliższych. Najpotężniejsi gracze Kontynentu wzmagają wysiłki, by dopaść Ciri.

Wiedźmin sezon 2 zadebiutował właśnie na platformie Netflix. Użytkownicy tym samym otrzymali dostęp do ośmiu nowych odcinków, na które musieli czekać niemalże dwa lata. Pojawiły się również pierwsze oceny od widzów sugerujące, że mamy do czynienia z naprawdę świetną kontynuacją.Ostatnio dosyć sporo mówiło się o drugim sezonie serialu Wiedźmin. Pojawiły się m.in. nowe klipy promocyjne , a produkcja została pozytywnie oceniona przez Andrzeja Sapkowskiego – twórcę wiedźmińskiej sagi. Tym samym nic dziwnego, iż oczekiwania społeczności były względem tytuły naprawdę wysokie. Jak się okazuje, długi czas oczekiwania dobiegł końca.Jest ich osiem i trwają średnio godzinę – najdłuższy jest pierwszy a najkrótszy ostatni, co może być swego rodzaju zaskoczeniem. Jeśli wejdziecie do aplikacji lub na stronę internetową to raczej nie powinniście przegapić Wiedźmina. Zostanie on Wam – najprawdopodobniej – zaproponowany już na wejściu.Pojawiły się także pierwsze recenzje od użytkowników, które są naprawdę pozytywne. Na portalu Rotten Tomatoes (w momencie pisania artykułu) drugi sezon może pochwalić się. Jest dobrze.Jeśli jednak nie macie obecnie dostępu do platformy, to poniżej znajdziecie listę odcinków wraz z ich krótkimi opisami:Warto też pamiętać, że oficjalnie potwierdzono już sezon 3 oraz kilka innych produkcji osadzonych w wiedźmińskim uniwersum. Jest więc na co czekać.Źródło: Rotten Tomatoes, Netflix, wł. / Foto. Netflix