Allegro Smart! zostaje przy darmowej dostawie kurierem od 40 zł

Allegro ogłosiło dosyć znaczące zmiany w swojej polityce. Zdecydowano się na m.in. podniesienie opłat dla sprzedawców, jak i ogłoszono zostanie przy darmowej dostawie kurierem od 40 zł dla osób opłacających abonament Smart! To jednak nie koniec „nowości”.Użytkownicy serwisu Allegro zaczęli otrzymywać informacje o zbliżających się zmianach w polityce platformy. Jak to zazwyczaj bywa – dotyczą one zarówno osób kupujących, jak i sprzedających. Nie dziwi też fakt, że niektóre z nich są pozytywne, a inne… niekoniecznie. Na co więc należy się przygotować od nowego roku?Przede wszystkim ucieszą się osoby opłacające abonament Smart! oraz wybierające dostawę kurierem. Jak się okazuje – będzie ona nadal. Początkowo „promocja” miała zakończyć się 3 stycznia, lecz zdecydowano się na jej wprowadzenie do standardowego cennika.Warto też przypomnieć, że Allegro od pewnego czasu testuje bezpłatną dostawę do Paczkomatów. Na razie jednak trudno określić czy platforma ostatecznie zdecyduje się na ten pomysł. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Początek lutego będzie również momentem wprowadzenia: od 40 do 79,99 zł, od 80 do 199,99 zł, od 200 do 299,99 zł oraz od 300zł i więcej. Jeśli więc jesteś sprzedawcą, to musisz nastawić się na nowe stawki w zależności od osiągniętego progu: kolejno 0,99, 2,49, 3,99 i 4,99 zł. Jeśli zaś chodzi o dostawę za pobraniem do placówek Poczty Polskiej, to mówimy o stawkach od 4,48 do 8,48 zł.Oczywiście nic– czyli tych do automatów paczkowych Allegro znajdujących się obecnie tylko w Warszawie. Bezpłatna okaże się także dostawa do salonów Kolporter i Epaka.Nastąpi takżenagradzających sprzedawców za nadanie przesyłek w dniu zamówienia. Wkrótce ma pojawić się nowy odpowiednik tego projektu. Jak więc widzicie – zmian jest dosyć sporo i nie wszystkie z nich prezentują się najkorzystniej z punktu widzenia kupujących, jak i sprzedających.Źródło i foto: Allegro