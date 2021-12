Wiedźmin sezon 2 oceniony przez Andrzeja Sapkowskiego. Pisarz jest zachwycony

A tego człowieka niełatwo zachwycić.

Andrzej Sapkowski nie szczędzi dobrych słów na 2. sezon Wiedźmina

Źródło: Netflix

Jest to osoba, na której zależy mi najbardziej – że nasza adaptacja chroni jego powieści, honoruje jego historia i dzieli się jego światem z szerszą publicznością. I dodatkowo podoba mu się to, co robimy? To wszystko, czego mi potrzeba, by robić to dalej!

This is the person I care about the most — that our adaptation protects his novels, honors his stories, shares his world with a wider audience — and that he loves how we’re doing it?



It is everything I need to keep going. @Witchernetflix for life, baby. pic.twitter.com/B1LosOcnAa — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 14, 2021

Andrzej Sapkowski wypowiedział się na temat drugiego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa. Jak się okazuje, autor wiedźmińskiej sagi jest dumny i wręcz zachwycony z finalnego rezultatu. Co więcej – pogratulował całemu zespołowi i rozpoczął oczekiwanie na kontynuację przygód Geralta.Już za dwa dni będziemy świadkami debiutu drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Musieliśmy na niego czekać dwa lata i nie ma co się dziwić, że społeczność ma ogromne oczekiwania. Wszyscy spodziewają się czegoś lepszego niż pierwsze odcinki, które spotkały się z mieszanymi opiniami. Recenzje przedpremierowe pozwalają sądzić, że możemy spodziewać się naprawdę przyzwoitego widowiska.Jak informuje portal Rotten Tomatoes - jest to naprawdę świetny wynik, który powinien nieco pozytywniej nastawić fanów na piątkową premierę. Prawdziwym wyznacznikiem powinien być jednak głos autora, na którym bazuje produkcja, prawda? Posłuchajcie w takim razie słów Andrzeja Sapkowskiego – osoby odpowiedzialnej za wiedźmińską sagę.Wypowiedź jest dosyć jednoznaczna i sugeruje, że drugi sezon serialu Wiedźmin jest naprawdę przyzwoity. Oczywiście wiarygodną opinię wystawią dopiero widzowie, leczmożna uznać za jeden z wyznaczników jakości. Pisarzowi bowiem nie często zdarza się coś publicznie pochwalić.Poza tym. Netflix oficjalnie już potwierdził, że nie zamierza tak szybko rezygnować z lubianej przez społeczność marki i uniwersum. Zadowolenia nie kryje także Lauren S. Hissrich – showrunnerka produkcji. Publicznie przyznała się, że słowa Andrzeja Sapkowskiego mają dla niej ogromne znaczenie: