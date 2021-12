Ten film-mem stał się już legendą. "Magnaci i Czarodzieje" doczekali się premiery

"Magnaci i Czarodzieje", czyli amatorska komedia fantasy z humorem w stylu "Kapitana Bomby"

Obejrzyj "Magnatów i Czarodziejów" ze Stachu Jonesem zupełnie bezpłatnie na YouTube i Mega

Kilkanaście lat temu grupa Don Studio zaczęła prace nad swoim niskobudżetowym (czy nawet jak sami to określają "zerobudżetowym") filmem będącym komedią fantasy o absurdalnym i niewybrednym humorze. Przez ten czas dostaliśmy sporo urywków z planu, ale też liczne memy tworzone przez internautów. Film nawet zanim powstał, już stał się legendą Internetu. Wielu sądziło, że może nigdy nie ujrzeć światła dziennego, jednak kilka dni temu (dokładnie 11 grudnia, szkoda że nie dowiedział się wcześniej o premierze) Don Studio na swoim kanale YouTube opublikowało za darmo "Magnatów i Czarodziejów".Jak sami piszą o swoim projekcie - "Magnaci i Czarodzieje - absurdalna komedia fantasy. Amatorski film niezależny "zerobudżetowy". Kino dla koneserów taniego wygłupu. Stworzony na zajawce w wolnym czasie przez grupkę entuzjastów fantastyki i ich znajomych przy użyciu skromnych środków jakimi dysponowaliśmy w momencie kręcenia. Zawsze mogło być lepiej, ale legendy mówią, że daliśmy z siebie całe 30%. Hołd postaci Stachu Jonesa. Nagrywane w większości przy użyciu canon 60d. Ten film powstawał w swoim czasie."Odkąd pomysłodawcy projektu zaczęli umieszczać kolejne materiały w sieci, stały się memiczne. Szczególnie za sprawą postaci starego i potężnego maga o ciętym języku - Stachu Jonesa. Film z racji specyficznego humoru i siermiężności, od początku kojarzył się z twórczością znanego z "Kapitana Bomby" czy "Blok Ekipy" Bartosza Walaszka. Niegdyś także jego studio kręciło mocno amatorskie, wręcz "piwniczne" filmy aktorskie. Już same ich tytuły wywołują uśmiech na twarzy - "Sum tak zwany olimpijczyk", "Wściekłe Pięści Węża" czy "Sarnie żniwo, czyli pokusa statuetkowego szlaku".Ale wróćmy do Don Studio i "Magnatów i Czarodziejów". Fabuła filmu opisywana jest w taki sposób - "Dawno, dawno temu... W krainie wódki, magii i czarów... W krainie gdzie panoszy się zło i zepsucie… Gdzie podstępne zbiry sieją spustoszenie... Gdzie żądni władzy magnaci dążą po trupach do celu... Gdzie druidzi ciemiężą ludność.. Gdzie po lasach błąkają się obłąkani czarodzieje... Ostatni żyjący wieśniacy wyruszają w podróż za legendą..."Powyżej (jako zagnieżdżone wideo z YouTube) możecie zobaczyć tą wyczekiwaną wiele lat humorystyczną produkcję. Film wraz z sekcją napisów końcowych oraz czołówką trwa dokładnie 43 minuty i 19 sekund, więc nie jest przesadnie długi. Został zaprezentowany w 4K. Jednak na YouTube można go obejrzeć tylko z komputerowo wygenerowanym lektorem. Twórcy wstawili także wersję z profesjonalnym lektorem (jednak tylko w full HD), ale wyłącznie na serwis hostingowy plików Mega (następcę Megaupload)Źródło i foto: Don Studio / własne