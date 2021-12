Miłogost Reczek nie żyje. Znałeś go z Wiedźmina i Cyberpunk 2077

Zasłużony aktor dubbingowy nie żyje.



Mamy do przekazania bardzo smutną informację. Po 3 latach zmagań ze szpiczakiem mnogim, rozsianym nowotworem hematologicznym powstałym z komórek plazmatycznych, zmarł aktor dubbingowy Miłogost Reczek. Nagrodzony w 2004 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi Reczek odszedł w wieku 60 lat.



Większość naszych czytelników zna doskonale Miłogosta Reczka z ról Vesemira w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz odgrywania roli postaci Viktora Vectora w Cyberpunk 2077. To nie koniec jego dorobku w branży gier. Polacy mogli usłyszeć jego charakterystyczny głos m.in. w Dishonored 2, Dying Light, God of War III oraz The Last of Us.





Artysta świetnie użyczał głosu Juliuszowi Cezarowi w bajce "Asteriks i Obeliks, Homerowi Simpsonowi oraz Obi-Wanowi Kenobiemu w sadze Star Wars. Uczestniczył ponadto w wielu słuchowiskach i był lektorem książek.



Źródło: Radio Wrocław, zdj. tyt. Cyberpunk 2077 @Facebook