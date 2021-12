Historia Microsoft Xbox. Zobacz za darmo serial dokumentalny Power On: The Story of Xbox

Microsoft stworzył wieloodcinkowy dokument o konsolach Xbox i historii całej gamingowej marki

Historia marki Xbox ma już 20 lat. Z tej okazji Microsoft opublikował na kilku platformach zupełnie za darmo serial dokumentalny, który opowiada o dziejach Xboxa.Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Xbox - "Power On: Historia konsoli Xbox. Czterech graczy, jeden pomysł i gra, w której stawką były miliardy. Konsola Xbox niemal nie powstała. Dowiedz się dlaczego w tej zakulisowej, sześcioczęściowej serii, która zabierze Cię w podróż śladami pierwszych kroków konsoli do gier firmy Microsoft. To nieopowiedziana historia ludzi stojących za konsolą, usterkami i wszystkim dookoła."