Netflix z ponad 20 nowościami. Idealne propozycje na weekend

12 długich lat (2015)

Aranyak (2021)

Dwa (2021)

Dwudziestolatkowie: Austin (2021)

Dzika ekipa (2021)

Edyp z Manchesteru (2018)

Kołyska strachu (2001)

Kruk na molo (2015)

Król tygrysów: Historia Doca Antle’a (2021)

Martwa Brugia (1981)

Meeuwen Sterven In De Haven (1955)

Między kobietami (2004)

Nie z mojej ligi 2 (2021)

Niewybaczalne(2021)

Rozpoznać wroga (1968)

Saturday Morning All Star Hits! (2021)

Twoja nieznajoma (2021)

W blasku świec w Algierii (1944)

Wyprawa do Jukonu (2018)

Jak zepsuć święta (2020)

Porcelanowy król (2021)

Reflection of You (2021)

Netflix wzbogacił się o kilkadziesiąt nowych produkcji – zarówno filmów, jak i seriali. Na liście odnaleźć można między innymi oryginalny tytuł „Aranyak” czy Król Tygrysów: Historia Doca Antle’a. Jeśli więc nie macie planów na weekend, to streaming może zostać jednym z nich.Roszady w ofercie platform streamingowych to norma. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o dosyć pokaźnej czystce na Netflixie . Pozbyto się naprawdę ciekawych i kultowych produkcji, lecz taka jest niestety kolej rzeczy. Zdarzają się jednak również pozytywne wieści pokroju aktualizacji biblioteki.Oferta usługi Netflix rozszerzyła się właśnie o dokładnie. Część z nich – powiedzmy sobie to szczerze – zapewne nie podbije serc użytkowników, lecz oczywiście nie sposób wspomnieć o wyjątkach. Na co więc warto skierować swój wzrok?Przede wszystkim nao podtytule „Historia Doca Antle’a”. Znajdziemy tu analizę zarzutów kierowanych pod zarzutem tytułowego mężczyzny (wykorzystywanie seksualne, przemoc i nadużycia). Jeśli poprzednie produkcje z cyklu wzbudziły w Was emocje, to zapewne nie inaczej będzie i tym razem.Poza tym wczoraj zadebiutował. Ten indyjski tytuł opowiada o policyjnym duecie szukającym sprawcy morderstwa w himalajskim miasteczku. Coś naprawdę ciekawego dla fanów kryminalnych tematów.Poniżej znajdziecie pełną listę dodanych treści wraz z datami ich debiutu.Powyższy spis udowadnia, że co miesięczne ogłoszenia nowości nie są pełne. Dlatego też bardzo ważne jest regularne śledzenie aktualizacji biblioteki platform streamingowych. W komentarzach możecie przy okazji dać znać czy planujecie obejrzeć któryś z wyżej wymienionych filmów i seriali.Źródło: Upflix / Foto. Netflix