Nintendo wygrało z hakerem. Teraz musi on zapłacić 10 milionów dolarów grzywny

10 milionów dolarów kary za tworzenie nielegalnego oprogramowania

NEW: Gary Bowser agrees to pay Nintendo $10 million in video game piracy civil lawsuit. This follows Bowser's guilty plea in October in the federal criminal case against him (where he agreed pay Nintendo $4.5 million in restitution.) https://t.co/zohn0SPHnH pic.twitter.com/KMJro3l8Zw — Rob Romano (@2Aupdates) December 6, 2021

Nintendo w końcu dopadło hakera, który od wielu lat tworzył zmodyfikowane oprogramowanie do konsol koncernu. Zakończona właśnie rozprawa sądowa poskutkowała nałożeniem na mężczyznę kary grzywny w wysokości 10 milionów dolarów. To jednak nie koniec całej sprawy.Opracowywanie nielegalnego oprogramowania – zwłaszcza jeśli bazuje na własności ogromnej firmy – to stąpanie po skrajnie cienkim lodzie. Rzadko kiedy mamy wtedy do czynienia z informacjami o sukcesie oskarżonej strony i świętowaniem, że udało się zwalczyć jeden z największych holdingów na świecie. Tak to niestety nie działa.Wyjątkiem od reguły nie jest 51-letni Kanadyjczyk, który od 2013 roku współpracował z firmą Team Xecuter zajmującą się między innymi zmodyfikowanymi chipami do konsol. Na przestrzeni lat, a co za tym idzie – nielegalnie uruchamiać gry chronione prawem autorskim.Nintendo próbowało dorwać hakera przez naprawdę długi czas. Ten jednak skutecznie się ukrywał - koncern musiał więc wytoczyć nieco cięższe działa. W ubiegłym roku skierowano sprawę na drogę federalną, co przyspieszyło cały proces. Gary został odnaleziony na Dominikanie, skąd deportowano go do USA. Tam też odbyła się rozprawa sądowa.Amerykański sąd oskarżył mężczyznę o „polegającym na łamaniu zabezpieczeń konsol do gier” i nałożył na niego karę w wysokości. Gary zgodził się na zapłatę, lecz nie oznacza to, że wszyscy o wszystkim zapomnieli.– to jednak jeszcze nie jest pewne, zadecyduje o tym kolejna rozprawa. Nintendo ma i tak powody do radości, niecodziennie bowiem wygrywa się tego typu sprawę.Źródło: Kotaku / Foto. Nintendo