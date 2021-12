Opera uruchamia w Polsce darmową platformę VOD

Sprawdź tę promocję.

Rynek wydaje się być dobrze nasycony usługami oferującymi możliwość oglądania wideo na żądanie. Najpopularniejsze serwisy VOD takie jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, czy też rodzime Canal+ Online, Ipla i Player dysponują bardzo rozbudowaną i doskonale uzupełniającą się wzajemnie ofertą filmów i seriali. Swoich szans pośród platform VOD próbuje właśnie Opera, która uruchomiła publiczną wersję beta swojej nowej platformy VOD - Loomi.tv.Opera swoje wejście na rynek usług wideo na żądanie poprzedziła badaniami. Te głoszą, iż Polki i Polacy spędzają średnio dwie godziny dziennie na platformach streamingowych. Rozeznanie w rynku dowiodło, że ponad 62% osób korzysta z więcej niż dwóch platform tego rodzaju. Jak się okazuje, co czwartemu konsumentowi brakuje w nich... funkcji społecznościowych. To chce zaoferować im Opera poprzez Loomi.tv.- czytamy w komunikacie prasowym.

Loomi chce wyróżniać się dobrą wyszukiwarką

"Loomi pozwala algorytmowi sugerować, co powinieneś obejrzeć. Pomaga znaleźć następny ulubiony film dzięki zastosowanemu filtrowaniu według każdego kryterium, jakie możesz wymyślić, takiego jak nastrój, adaptacja, postać, otoczenie, motyw"

"Teraz przeglądanie i przeszukiwanie ogromnej biblioteki filmów jest szybkie i łatwe - możesz z łatwością znaleźć film, którego nie znasz, a który jest dla Ciebie idealny. Co więcej, Loomi oferuje wiele angażujących funkcji, takich jak możliwość dzielenia się reakcjami na film z innymi podczas oglądania – wszystko po to, aby wzbogacić wrażenia z oglądania filmów"

Źródło: OperaDobrze przeczytaliście, Opera oferuje swoje VOD na zasadzie freemium. Opłaty pobierane będą dopiero za wypożyczenie filmów premium, w cenie 6,99 do 14,99 złotych.29% polskich internautów nie jest zadowolonych z faktu, iż na VOD umieszcza się dużo kiepskich produkcji. 20% Polaków nie potrafi znaleźć w tych serwisach niczego ciekawego. Loomi pozwala wyszukiwać dzieła w oparciu o kryteria fabuły, postaci, lokację i nastrój.- powiedział Mattijs de Valk, VP Content Acquisition w Opera.- twierdzą przedstawiciele firmy.Loomi.tv jest zintegrowana z przeglądarką Opera w wersji komputery stacjonarne z systemami Windows, mac OS i Linux. Osoby posiadające konto Opery mogą go używać do logowania się do Loomi.Przeglądarkę internetową Opera pobierzesz korzystając z poniższych odnośników.Źródło: Opera