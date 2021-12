Czekacie na 2. sezon Wiedźmina? Przypomnijcie sobie fabułę pierwszego [WIDEO]

"Wiedźmin" - Netflix przygotował streszczenie pierwszego sezonu

Netflix przygotował specjalny materiał przypominający o wszystkich najważniejszych wydarzeniach z pierwszego sezonu serialu „Wiedźmin”. Jest to ukłon w stronę tych osób, które niekoniecznie chcą „marnować” kilka godzin na oglądanie wszystkich odcinków po raz kolejny.Już 17 grudnia odbędzie się premiera drugiego sezonu serialu „Wiedźmin” od Netflixa. Od debiutu pierwszych odcinków minęły już niemalże dwa lata, więc trudno o spamiętanie wszystkich wątków fabularnych, które wtedy poruszono. Warto jednak by było je chociaż kojarzyć, by zrozumieć wszystko, co pojawi się w kontynuacji.Wygląda na to, że podobne zdanie ma Netflix, który to opublikował specjalny materiałbędący streszczeniem tego, co działo się w pierwszym sezonie produkcji. Film prezentuje przede wszystkim najważniejsze wątki oraz bohaterów, lecz pojawiają się również sceny z tymi mniej ważnymi postaciami.Co jednak najważniejsze –. Największym zarzutem wobec pierwszego sezonu było właśnie chaotyczne podejście do tego aspektu, przez co osoby niezaznajomione z prozą Andrzeja Sapkowskiego mogły poczuć się nieco zagubione. Drugi sezon ma być pozbawiony tego typu retrospekcji.Przypominamy raz jeszcze – kolejne odcinki serialu „Wiedźmin” pojawią się na platformie Netflix już. Ich fabuła opierać się będzie na postaci Geralta oraz Ciri. Możemy spodziewać się również wizyty w Kaer Morhen, gdzie zobaczymy innych wiedźminów.Źródło i foto: Netflix