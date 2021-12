Mamy polskiego Avengera! Piotr Adamczyk z Hawkeye gwiazdą memów

We kidnapped you, rozumiesz?

Piotr Adamczyk wspólnie z Avengersami pokonuje Thanosa

Samuel L Jaackson lepszy niż oryginalny

Najnowszy superbohaterski serial z uniwersum Marvela pod tytułem Hawkeye ma ciekawy smaczek dla polskich widzów. Główną postacią jest znany z filmów i komiksów Hawkeye, który teoretycznie nie ma ponadnaturalnych zdolności, ale jest wysportowany, wyjątkowo sprawny i genialnie strzela z łuku. W jednego z jego przeciwników wciela się polski aktor Piotr Adamczyk. W naszym kraju znany m.in. z odgrywania historycznych ról w papieża Jana Pawła II czy Chopina, zagranicą otrzymał rolę "dresiarskiego" gangstera.Wciąż wyczekujemy na debiut platformy Disney+ w kraju nad Wisłą, a to właśnie tam można oglądać Hawkeye. Sam zapewne zobaczę cały serial dopiero po polskiej premierze usługi w zbliżającym się 2022 roku, ale już teraz widziałem sporo urywków na YouTube. Adamczyk odgrywa złoczyńcę pochodzącego z polski. Nie raz wtrąca rodzime wyrazy, ma siermiężny akcent mówiąc po angielsku, a jego ubiór budzi skojarzenia z polskimi awanturującymi się "dresiarzami".Chyba najbardziej popularnymi scenami z jego udziałem jest przesłuchanie związanego (przynajmniej przez moment, do czasu kiedy bez trudu się nie oswobodzi) Hawkeyea i atak na mieszkanie innego z bohaterów (choć Hawkeye też jest na miejscu) za pomocą koktajli mołotowa.W pierwszym przypadku padają zdecydowanie bardzo memiczne zdania " We kidnapped you, rozumiesz? You are our hostage now, rozumiesz to?". Obie sceny pochodzą z drugiego odcinka pierwszego sezonu. Adamczyk jest nawet na jednym z plakatów promujących serial, więc to wcale nie marginalna epizodyczna rola, a jeden z dość często przewijających się na ekranie głównych przeciwników.Szkoda tylko, że Piotr Adamczyk gra czarny charakter. Jest i tak świetnie, ale o wiele lepiej wspominalibyśmy jego rolę, gdyby dołączył do Avengersów. A może już to zrobił? Przynajmniej w jednej z przeróbek. Jego występy w Hawkeye doczekały się licznych memów wideo i parodii. Jedna z nich zmienia scenę dołączenia posiłków do Kapitana Ameryki i spółki w kluczowym momencie podczas ataku Thanosa z Avengers Endgame. Okrzyki i rzut koktajlem mołotowa naszego dresiarza zdołały odstraszyć całą armię Thanosa.Ale arcyzłoczyńcy z serii Avegers dostało się od "pana rozumiesz to" także w innym momencie. Okazuje się, że porwanie Hawkeyea to tylko drobnostka. Nasz rodzimy mafiozo potrafi nawet uprowadzić i związać samego Thanosa, który przecież normalnie opierał się tak silnym postaciom jak Hulk czy Iron Man.Piotr Adamczyk jak sam wspominał w jednym z anglojęzycznych wywiadów, grał Jana Pawła II, Chopina i teraz dopiero członka mafii. Ale czy naprawdę pierwszy raz? Przecież w genialny sposób dubbingował też Samuela L Jacksona w Pulp Fiction.Tak naprawdę przeróbek scen i wizerunku postaci Polaka z Hawkeye jest bardzo dużo i wciąż pojawiają się nowe. Nie ma sensu ich tu wszystkich wymieniać. Pokazały się też chociażby filmiki przebudowujące trailer do Szybkich i Wściekłych, z porwaniami jeszcze innych postaci (m.in. Iron Mana) czy nawiązujące do słynnego cyberpunkowego mema z Keanu Reevesem. No dobrze, ten ostatni też osadzę w artykule. Piotrowi Adamczykowi nie jest obojętny zespół Image Dragons.Źródło: własne / YouTube / Foto tytułowe: Disney+