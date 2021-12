Netflix pozbędzie się niedługo prawie 40 lubianych filmów i seriali

Kolejna czystka.

Netflix - wkrótce z platformy zniknie 36 filmów i seriali

Lista usuwanych produkcji:





Gęsia Skórka (2015) – 7 grudnia

Mariah Carey’s Merriest Christmas (2015) – 8 grudnia

Mustang (2019) – 8 grudnia

The Cuba Libre Story (2015) – 8 grudnia

300: Początek imperium (2014) – 9 grudnia

Good and Blessing (2017) – 9 grudnia

Piers Morgan rozmawia z seryjnymi mordercami (2017) – 9 grudnia

Doktor Sen (2019) – 9 grudnia

Sztuka samoobrony (2019) – 11 grudnia

Ice Fantasy (2016) – 14 grudnia

W świecie prawdziwych Narcos (2018) – 14 grudnia

Agent (2019) – 19 grudnia

Sonic Boom (2014) – 19 grudnia

Modliszka (2017) – 29 grudnia

Jack Taylor (2010) – 30 grudnia

Zoo (2015) – 30 grudnia

Homemade (2020) – 30 grudnia

Prison Break (2005) – 31 grudnia

Liga Młodych (2010) – 31 grudnia

Maks i Ruby (2002) – 31 grudnia

Littlest Pet Shop: Nasz własny świat (2018) – 31 grudnia

Transformers: Prime (2010) – 31 grudnia

Synowie Anarchii (2008) – 31 grudnia

Intruz (2016) – 31 grudnia

Oddbods (2015) – 31 grudnia

Transformers: Misja Autobotów (2011) – 31 grudnia

Family Guy (1999) – 31 grudnia

Modern Family (2009) – 31 grudnia

Storage Hunters (2011) – 31 grudnia

Fullmetal Achemist: Brotherhood (2009) – 31 grudnia

Fullmetal Alchemist (2003) – 31 grudnia

Transformers: Robots In Disguise (2015) – 31 grudnia

Transformers: Cyberverse (2018) – 31 grudnia

Nie do pary (2010) – 31 grudnia

Jak poznałem waszą matkę (2005) – 31 grudnia

Homeland (2011) – 31 grudnia

Netflix usunie już niedługo kilkadziesiąt filmów i seriali ze swojej oferty. Część z nich to naprawdę świetne produkcje – można powiedzieć wręcz, że klasyki gatunku. Na uwagę zasługuję tu chociażby „Family Guy” czy sitcom „Modern Family”. Warto więc pomyśleć o nadrobieniu przynajmniej niektórych zaległości.Czystki bibliotek usług streamingowych to chleb powszedni. Oficjalne powody usuwania konkretnych tytułów nie są znane, lecz zazwyczaj chodzi o wygasające licencje. Dobra strona medalu jest taka, iż. Tak było chociażby w przypadku „The Office”, kiedy to nawet pojawiały się petycje po skasowaniu serialu z platformy Netflix. Amerykański klasyk koniec końców powrócił do oferty.Jak się okazuje,. Lista obejmuje swoim zasięgiem naprawdę świetne produkcje, z których braku wiele osób zapewne nie będzie zbytnio zadowolona. Wystarczy wspomnieć chociażby o serialu. Nie obejrzymy także „Homeland”, „Modliszki” czy „Doktora Sen”.Pełny spis znikających filmów i seriali (wraz z datami kasacji oraz debiutu) znajdziecie poniżej.W komentarzach możecie dać znać, za którymi filmami bądź serialami będziecie tęsknić najbardziej!Źródło: Upflix / Foto. Netflix