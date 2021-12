To koniec nc+ Go. Platforma należąca do Canal+ przestaje działać

To już ostatnie dni nc+ Go, abonenci muszą przerzucić się na Canal+ online

Od lat klienci telewizji Canal+ mieli możliwość korzystania z serwisu internetowego nc+ Go w ramach opłacanego abonamentu za tradycyjny dostęp do telewizji. W ubiegłym roku koncern wprowadził zupełnie nową usługę Canal+ online, która początkowo była dostępna tylko za dodatkową opłatą, ale z czasem stała się alternatywą dla nc+ Go. Także za nią już od dawna nie trzeba dodatkowo płacić w ramach już posiadanej umowy z Canal+ (nc+ Go nie był dostępny osobno). To już ostatni czas z aktywną usługą nc+ Go.Już od lipca Canal+ stopniowo wygasza platformę nc+ Go. Początkowo wyłączono możliwość korzystania z serwisu na dwóch urządzeniach jednocześnie. Teraz klienci zaczęli dostawać informacje o tym, że ich konta na nc+ Go zostały wyłączone. Zdaje się, że cały proces jest długotrwały i będzie rozgrywać się przez mniej więcej miesiąc. Serwis internetowy nc+ Go wciąż jest dostępny w sieci, ale od pewnego czasu zawiera sporo grafik zachęcających do rozpoczęcia korzystania z Canal+ online zamiast nc+ Go.