Sony pracuje nad kontrolerem do gier mobilnych

Pojawił się patent.

Sony opatentowało specjalny kontroler do gier mobilnych

Sony Interactive Entertainment zamieściło w sieci patent specjalnego kontrolera do smartfona, który do złudzenia przypomina przeciętego na pół DualShocka 4. Urządzenie oczywiście posiadałoby miejsce na telefon oraz posiadałoby niemalże wszystkie usprawnienia występujące w standardowych padach do konsol PlayStation.Już od dłuższego czasu usłyszeć możemy o planach wejścia marki PlayStation na rynek gier mobilnych . Prace nad pierwszymi – jeszcze tajemniczymi – projektami już trwają i wkrótce mamy dowiedzieć się o nich nieco więcej. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi przedstawicieli firmy Sony Interactive Entertainment.Granie na smartfonie korzystając wyłącznie z dotykowego ekranu nie jest zbyt przyjemne – zwłaszcza jeśli mówimy o bardziej wymagających produkcjach. Dlatego też logicznym posunięciem japońskiego giganta jest. Wniosek patentowy takiego akcesorium został właśnie odnaleziony przez redakcję VideoGamesChronicle.Udostępniona grafika mówi jedno –, lecz przeciętego na pół tak, by było miejsce na smartfona. Poza tym różnic zbyt wielu nie widać. Dodatkowo pad wykorzystywać miałby dane o nachyleniach (ich siła oraz kąt), co również jest obecne w kontrolerze do konsoli PlayStation 4.Warto jednak pamiętać, że. Jeśli Sony faktycznie pracuje nad widocznym powyżej akcesorium, to finalnie może on prezentować się zupełnie inaczej. Na razie jednak nic więcej nie wiemy, więc możemy polegać wyłącznie na tej jednej grafice. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne doniesienia w tym temacie.Źródło: VideoGamesChronicle / Foto. Sony