Steam z kolejnym rekordem aktywnych użytkowników. Wynik robi wrażenie

Steam z ponad 27 mln użytkownikami aktywnymi jednocześnie

Steam ustanowił właśnie nowy rekord jeśli chodzi o liczbę użytkowników zalogowanych do platformy w jednym momencie. Wczoraj po południu z usługi korzystało ponad 27 milionów osób jednocześnie, co jest najwyższym wynikiem w historii tego cyfrowego klienta.Nie da się ukryć, że Steam to najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej na świecie i zapewne zbyt szybko ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie. Pomimo szeregu alternatyw, komputerowi gracze najczęściej wybierają właśnie program od firmy Valve, co oczywiście nie było kiedyś takie oczywiste. Teraz jednak raczej trudno wyobrazić sobie grę na PC bez użycia Steama.Wszystko to ma swoje poparcie w statystykach, które dynamicznie szybują w górę. Ostatni raz mogliśmy mówić o rekordzie w kwietniu 2021 roku, kiedy to ze Steama korzystało jednocześnie 26,9 mln użytkowników. Teraz w końcu udało przekroczyć się kolejny próg – mowa o ponad 27 mln osobach zalogowanych do platformy w jednym momencie.Wynik ten został ustanowiony wczoraj (27.11) około godziny 16:00. Wtedy też, co oczywiście nie jest równoznaczne z graniem w jakąś produkcję. Rezultat jednak zasługuje na wspomnienie, bo przy każdym rekordzie pojawiają się głosy, że „lepiej nie będzie”.Swój udział zapewne ma w tym jesienna wyprzedaż Steam , która trwa już od kilku dni. Wiele tytułów przeżywa właśnie swój renesans, a co za tym idzie – coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z platformy. Teraz pozostaje czekać na przekroczenie bariery 30 mln aktywnych użytkowników jednocześnie. Na to zapewne jednak jeszcze trochę poczekamy.Źródło i foto: Steam