Rosja oskarżyła Netflix o gejowską propagandę

Netflix ma naruszać rosyjskie prawo.

Netflix ma kłopoty w Rosji

Czytaj także:

Wielu krytyków zarzuca Netfliksowi, najpopularniejszemu na świecie serwisowi VOD, publikowanie treści "mocno lewicujących". W swoich oskarżeniach jeszcze dalej posunął się rząd Rosji, który wszczął właśnie precedensowe śledztwo. Tamtejsza komisarz ds. ochrony rodzin Olga Baranets oskarżyła serwis streamingowy o naruszenie kontrowersyjnego prawa o "gejowskiej propagandzie".Uchwalone w Rosji w 2013 roku prawo zakazuje rozpowszechniania "propagandy na temat nietradycyjnych stosunków seksualnych" wśród osób poniżej 18 roku życia, poprzez udostępnianie treści o tematyce LGBT z oznaczeniem wiekowym dla osób od 16 lat i starszych. Urzędnicy mogą swobodnie zakazywać wyświetlania treści zawierających "nietradycyjne relacje seksualne i dewiacje seksualne".Reuters donosi, że moskiewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpatruje teraz skargę wzmiankowanej komisarz Olgi Baranets. Jeśli Netflix zostanie uznany za winnego złamania rosyjskiego prawa, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 1 miliona rubli (ok. 55 000 złotych). Kara nie jest dotkliwa, ale przy okazji działalność Netfliksa w Rosji zostać tymczasowo zawieszona.Rosyjska gazeta codzienna Vedomosti podała, że anonimowy przedstawiciel Netfliksa twierdzi, że firma sprawdziła swoje treści na początku tego miesiąca i nie znalazła w swoim katalogu żadnych treści LGBT, które zostały ocenione na 16+ w Rosji.W 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rosyjska ustawa o propagandzie gejowskiej narusza zasady traktatu europejskiego, prawo do wolności wypowiedzi i dyskryminuje osoby LGBT.Moskwa od dłuższego czasu wywiera presję na zagranicznych firmach technologicznych, co krytycy określają jako próbę przejęcia ściślejszej kontroli nad internetem. Firmy jak Apple, Meta, Google, TikTok, Telegram i Twitter będą musiały ustanowić oficjalne przedstawicielstwa w kraju do końca roku, jeśli zechcą pozostać w Rosji.Źródło: Reuters