Netflix – lista grudniowych nowości. Końcówka roku to wysyp oryginalnych hitów

Netflix opublikował właśnie oficjalną listę nowości, które wzbogacą bibliotekę platformy w nadchodzącym miesiącu. Możemy spodziewać się przede wszystkim powrotów uwielbianych przez widzów seriali (drugi sezon "Wiedźmina" czy druga część piątego sezonu "Domu z Papieru"), jak i powiewu świeżości pokroju "Kojotów" czy "Aranyak".



Netflix opublikował listę grudniowych premier

Największa platforma streamingowa na świecie już dawno ogłosiła, że jej priorytetem jest stworzenie ogromnej puli produkcji oryginalnych. Plan ten jest realizowany z zaskakującą skutecznością. Grudzień nie będzie bowiem zbytnio obfity w tytuły na licencji – pojawi się ich wyłącznie siedem. Przynajmniej o tylu na razie wiadomo.





Przejdźmy więc do najciekawszych grudniowych propozycji Netflixa . Jedną z największych premier będzie rzecz jasna. Kontynuacja przygód Geralta, Jaskra oraz Ciri trafi do oferty jużi skupiać się będzie m.in. na kilku opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego oraz pierwszej powieści wchodzącej w skład sagi. Jest na co czekać – przynajmniej taką mamy nadzieję.

ROZPAROWANI - WKRÓTCE NA NETFLIX!

ZAGUBIENI W KOSMOSIE: SEZON 3 - 12/1/2021

PSIE PAZURY - 12/1/2021

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: STONE OCEAN - 12/1/2021

KOJOTY - 12/2/2021

WIECZNY SINGIEL - 12/2/2021

CAŁA PRAWDA - 12/2/2021

DOM Z PAPIERU: CZĘŚĆ 5: POŁOWA 2 - 12/3/2021

COBALT BLUE - 12/3/2021

SKŁADANKA - 12/3/2021

DOM Z PAPIERU: OD TOKIO DO BERLINA: CZĘŚĆ 2 - 12/3/2021

COMING OUT COLTONA: SEZON 1 - 12/3/2021

PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY: SEZON 4 - 12/3/2021

BARANEK SHAUN: ODLOTOWE ŚWIĘTA - 12/3/2021

DAWID I ELFY - 12/6/2021

VOIR: POTĘGA KINA: SEZON 1 - 12/6/2021

NICOLE BYER: BBW (BIG BEAUTIFUL WEIRDO) - 12/7/2021

ŚWIAT CENTAURÓW: SEZON 2 - 12/7/2021

GAZU, PIESKI, GAZU!: SEZON 2 - 12/7/2021

CAROLIN KEBEKUS: THE LAST CHRISTMAS SPECIAL - 12/8/2021

TITANS: SEZON 3 - 12/8/2021

RODZINA PLUS: SEZON 4 - 12/9/2021

DZIECIAK Z ASAKUSY - 12/9/2021

DWA - 12/10/2021

TWOJA NIEZNAJOMA - 12/10/2021

NIE Z MOJEJ LIGI 2 - 12/10/2021

DZIKA EKIPA - 12/10/2021

NIEWYBACZALNE - 12/10/2021

ARANYAK: SEZON 1 - 12/10/2021

SZALONE ŻYCIE DWUDZIESTOLATKÓW - 12/10/2021

SATURDAY MORNING ALL STAR HITS!: SEZON 1 - 12/10/2021

JAK ZEPSUĆ ŚWIĘTA: POGRZEB - 12/10/2021

THE HUNGRY AND THE HAIRY: SEZON 1 - 12/11/2021

INSPEKTOR KOO: SEZON 1 - 12/11/2021

THE FUTURE DIARY: SEZON 1 - 12/14/2021

RUSSELL HOWARD: LUBRICANT: SEZON 1 - 12/14/2021

SUPER GWIAZDKA: Z BŁYSKIEM W NOWY ROK - 12/14/2021

AGENTKI Z TAMPA BAY: SEZON 1 - 12/15/2021

SZKOŁA DLA ELITY – KRÓTKIE HISTORIE: PHILLIPE CAYE FELIPE: SEZON 1 - 12/15/2021

THE HAND OF GOD - 12/15/2021

Z ROZDYMKĄ PRZEZ RAFĘ KORALOWĄ - 12/16/2021

NIGERYJSKIE ŚWIĘTA - 12/16/2021

KALIFORNIJSKIE ŚWIĘTA: ŚWIATŁA MIASTA - 12/16/2021

AGGRETSUKO: SEZON 4 - 12/16/2021

WIEDŹMIN: SEZON 2 - 12/17/2021

SZYBCY I WŚCIEKLI: WYŚCIGOWI AGENCI: SEZON 6 - 12/17/2021

SZKOŁA DLA ELITY – KRÓTKIE HISTORIE: SAMUEL OMAR: SEZON 1 - 12/20/2021

JIM GAFFIGAN: COMEDY MONSTER - 12/21/2021

ŚWIĘTA U ZRZĘDÓW - 12/21/2021

EMILY W PARYŻU: SEZON 2 - 12/22/2021

SZKOŁA DLA ELITY – KRÓTKIE HISTORIE: PATRICK: SEZON 1 - 12/23/2021

THE SILENT SEA: SEZON 1 - 12/24/2021

VICKY AND HER MYSTERY - 12/24/2021

Z DALA OD ŚWIĄT - 12/24/2021

NIE PATRZ W GÓRĘ - 12/24/2021

STAND BY ME DORAEMON 2 - 12/24/2021

MURALI BŁYSKAWICA - 12/24/2021

OPOWIEŚCI POKOLENIA Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM - 12/25/2021

JIMMY CARR: HIS DARK MATERIAL - 12/25/2021

PIEKŁO SINGLI: SEZON 1 - 12/25/2021

LULLI - 12/26/2021

BAL SŁÓWEK: WESOŁA MATEMATYKA: SEZON 1 - 12/28/2021

NIESPOKOJNI LUDZIE - 12/29/2021

NA MIEJSCU ZBRODNI: MORDERCA Z TIMES SQUARE - 12/29/2021

CAFÉ CON AROMA DE MUJER - 12/29/2021

KITZ: SEZON 1 - 12/30/2021

HILDA I WŁADCA GÓR - 12/30/2021

PORADY RÓŻOWEJ BRYGADY: SEZON 6 - 12/31/2021

ZOSTAŃ PRZY MNIE: SEZON 1 - 12/31/2021

COBRA KAI: SEZON 4 - 12/31/2021

RODZICE CHRZESTNI Z TOKIO - 12/1/2021

RAPORT PELIKANA - 12/1/2021

OCZYSZCZENIE - 12/1/2021

EMMA. - 12/3/2021

NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK - 12/9/2021

SUPERMARKET - 12/15/2021

I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ - 12/15/2021

Na początku miesiąca będziemy także świadkami debiutu. Będzie to ostatnie spotkanie fanów z ulubionymi bohaterami, więc zapewne wiele osób jest ciekawych jak Netflix zdecyduje się zakończyć tę serię. Nadchodzące odcinki skupią się na postaci Profesora i próbie wydobycia własnego zespołu z tarapatów. Premierapojawi się z kolei. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „w pełnym akcji sezonie finałowym Robinsonowie muszą wykazać się nieziemską wolą przetrwania, aby połączyć siły i uchronić Alfa Centauri przed inwazją robotów”.Na koniec miesiąca przygotowano natomiast, czyli kontynuację świetnego serialu Netflixa stanowiącego sequel filmów z serii „Karate Kid”. W nadchodzących odcinkach spodziewać możemy się ponownej rywalizacji Johnny’ego oraz Daniela. PremieraJeśli polubiliście pierwszy sezon, to z pewnością ucieszycie się na wieść, żepojawi się kolejny. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Więcej frajdy. Więcej mody. Więcej faux pas. Emily zaczyna czuć się pewniej w Paryżu, jednak pełna namiętności noc może wpędzić ją w tarapaty”.Nowości także będzie kilka. Warto zwrócić uwagę na polską produkcję– opowieść o grupie obozowiczów, który znajdują w lesie mnóstwo diamentów. Skarb ten rozpoczyna dziką przygodę znajomych wystawiających ich życie na niebezpieczeństwo. Premierato historia przedstawiająca losy byłej policjantki, która rozpoczęła nową pracę jako śledcza od ubezpieczeń. Pierwszy sezon opowiadać będzie o próbie złapania przez nią tropu seryjnej zabójczyni kręcącej się w jej bliskim otoczeniu. Premierastanowi z kolei adaptację powieści Harlana Cobena. Możemy więc spodziewać się „niepowtarzalnego połączenia misternej intrygi i dramatu o głęboko skrywanych tajemnicach. PremieraOferta filmowa także będzie niczego sobie – przynajmniej jeśli lubicie luźne i rozrywkowe produkcje. Netflix w grudniu stawia bowiem właśnie na takie klimaty. No i oczywiście nie zabraknie świątecznych tytułów, które uprzyjemnią oczekiwanie na Boże Narodzenie. Na co więc warto zwrócić szczególną uwagę?Ciekawie zapowiada się film, który pojawi się na Netflixie. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Świąteczna baśń, komedia romantyczna i historia trzydziestokilkuletniego mężczyzny niechętnie poddającego się atmosferze Bożego Narodzenia”.Pozostając przy bożonarodzeniowym klimacie –to opowieść o elfie, któremu powoli nuży się ciągła i dynamiczna praca. Postanawia on więc uciec do świata ludzi, by spróbować na nowo zrozumieć czym jest magia świąt. Odnajduje tam przyjaciela, który mu w tym pomaga. Premiera jużstanowi z kolei historię rodzeństwa, które odkrywa coś dziwnego w domu swoich dziadków. W ścianie zauważają nietypową dziurę – za nią skrywają się rodzinne sekrety wywołujące szereg mrożących krew w żyłach wydarzeń. Premiera jużjest produkcją o skazanej za morderstwo byłej osadzonej, która doświadcza odrzucenia ze strony lokalnej społeczności i desperacko poszukuje młodszej siostry, którą musiała porzucić. Premiera jużto coś dla fanów filmów romantycznych. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu: „Młody pisarz i jego niezależna siostra zakochują się w tym samym tajemniczym lokatorze, dając początek wydarzeniom, które wstrząsają ich tradycyjną rodziną”. PremieraPoniżej znajdziecie „pełną” listę produkcji, które zadebiutują w grudniu na platformie Netflix:Warto przy okazji pamiętać, iż powyższy. Śledzenie zmian w bibliotece Netflixa jest wręcz wskazane jeśli chcecie być na bieżąco.Źródło i foto: Netflix