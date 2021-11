Viaplay za połowę ceny na 4 miesiące. Kibicu, sprawdź to

Dobra promocja.

...nie musisz być kibicem Legii! Oni tego nawet nie sprawdzają

W czwartek Legia Warszawa zagra z Leicester City w ramach fazy grupowej @EuropaLeague. Transmisja spotkania w @viaplaysportpl.



Dzięki ofercie dla Kibiców Legii zapłacisz tylko 50% za pierwsze 4 miesiące subskrypcji.



Wejdź na https://t.co/ADoMYmMx2n i wykorzystaj kod LEGIA2021. pic.twitter.com/nW02QdGdsR — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) November 23, 2021

Viaplay to platforma oferująca wideo na żądanie, uruchomiona jeszcze w maju 2007 roku. Koszt miesięcznego dostępu do niej to 34 złote miesięcznie... o ile nie skorzystacie ze specjalnego vouchera, udostępnionego wczoraj z myślą o kibicach Legii Warszawa, przed meczem Ligi Europy z Leicester. Wynik meczu Leicester - Legia Warszawa? 3:1, nie dziękujcie, też przegapiłem. Kod promocyjny Viaplay nadal obowiązuje i...Jeśli chcesz korzystać z Viaplay za pół ceny przez 4 miesiące i oszczędzić w ten sposób 68 złotych, przejdź pod ten adres i wpisz kod. Dzięki temu od teraz do końca marca za miesiąc dostępu do usługi zapłacisz tylko 17 złotych miesięcznie. Czy warto? Co można znaleźć na Viaplay?Na Viaplay z pewnością obejrzysz ostatnie spotkanie Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy ze Spartakiem Moskwa. Dlaczego w tytule napisano o gratce dla kibiców? Na Viaplay transmitowana jest Bundesliga, Liga Europy, Liga Konferencji Europy UEFA, NHL i KSW.Na platformie streamingowej widnieje ponadto sporo filmów i seriali. Wśród nich znalazły się "Uprowadzona 3", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki", "Faceci w czerni 3", "Mission: Impossible - Rogue Nation", "Django", "Wilk z Wall Street" i wiele innych.Źródło: Viaplay