Netflix za kilka dni pozbędzie się 20 filmów. Nadchodzi pokaźna czystka

Warto pospieszyć się z oglądaniem.

Listopadowa czystka na Netflix

Netflix już niedługo uszczupli się o szereg naprawdę świetnych filmów. Wraz z końcem listopada użytkownicy platformy stracą możliwość oglądania m.in. „Visaranai” czy „Richard Pryor: Live in Concert”. Oficjalnie powody likwidacji nie są znane, lecz najprawdopodobniej chodzi o wygaśnięcie licencji.Jeśli chodzi o platformy streamingowe w Polsce, to Netflix bez wątpienia jest u nas liderem w kwestii popularności. Zainteresowanie użytkowników nie bierze się jednak znikąd – osoby odpowiedzialne za usługę nieustannie muszą dbać o m.in. regularność dodawania nowych oraz ciekawych produkcji. Niestety, czasami nie da się jednak uniknąć sytuacji usuwania części filmów i seriali.Licencje bowiem rządzą się swoimi prawami i zazwyczaj nie są przyznawane na zawsze. Jeśli więc korzystacie z Netflixa, to koniecznie sprawdźcie poniższą listę usuwanych tytułów. Zawiera ona naprawdę uznane filmy, które niestety znikną z platformy już 30 listopada.Warto więc pomyśleć o nadrobieniu zaległości.