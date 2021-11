Wiedźmin sezon 2 na nowym teaserze. Przedstawia walkę Geralta z potworem

Premiera coraz bliżej.



Wiedźmin otrzymał właśnie kolejny teaser. Klip opublikowany przez platformę Netflix prezentuje walkę Geralta z ogromnym wijem. Wszystko to odbywa się w leśnej scenerii i prezentuje się naprawdę przyzwoicie.



Wiedźmin - pojawił się nowy zwiastun 2. sezonu

Premiera drugiego sezonu serialu Wiedźmin odbędzie się już 17 grudnia. Nie dziwi więc, że Netflix przeznacza coraz więcej środków na promocję nadchodzących odcinków. Do tej pory doczekaliśmy się między innymi



Niewiadomych jednak wciąż jest wiele i fani z niecierpliwością wyczekują jakichkolwiek nowych doniesień dotyczących serialu. Cóż – w tym celu nie trzeba zbyt daleko szukać. Netflix opublikował bowiem właśnie krótki teaser drugiego sezonu, na którym możemy zobaczyć kilkunastosekundową walkę Geralta z nowym potworem – wijem.



Nowe potwory czekają. Jesteście gotowi? Oto Wij

Nowe potwory czekają. Jesteście gotowi? Oto Wij

Drugi sezon Wiedźmina już 17 grudnia. pic.twitter.com/hTs9CFSrBA — Netflix Polska (@NetflixPL) November 25, 2021

Leśna sceneria dodaje scenie sporo klimatu, lecz społeczność od razu zwróciła uwagę na kilka innych elementów. Mowa oczywiście o świecącym na pomarańczowo mieczu (kto wie, być może to jakiś olej zmieniający właściwości oręża?) oraz użytym przez wiedźmina znaku Quen powodującego wytworzenie się magicznej bariery ochronnej blokującej ataki przeciwnika.



Całość prezentuje się naprawdę ciekawie, lecz tak naprawdę nie sposób tego ocenić na podstawie tak krótkiego klipu. Jedynym sensowym rozwiązaniem jest oczekiwanie na 17 grudnia, kiedy to na platformie Netflix pojawią się wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu Wiedźmin.



Do tego czasu jednak doczekamy się zapewne jeszcze co najmniej kilku zwiastunów i materiałów promocyjnych.



