Przemycał Squid Game do Korei Północnej. Skazano go na śmierć

Kara śmierci za przemycenie serialu

"Uczeń poinformował o kupnie serialu kilku znajomych i udostępnił im swój nośnik danych. Wszyscy zostali złapani przez funkcjonariuszy służby zajmującej się cenzurą w 109 Sangmu (Biuro Nadzoru Grupa 109), którzy otrzymali anonimowy donos"

Nie będę pisał tu o tym, czym jest serial Squid Game, bo albo już go widzieliście, albo czytaliście już coś na jego temat. Pewnikiem jest to, że od dnia swojej emisji z różnych powodów budzi ogromne emocje na całym świecie. Południowokoreańskie dzieło jest zakazane m.in. w Korei Północnej, pomimo że panujący tam reżim je... pochwala . Zakaz egzekwowany jest z całą stanowczością, o czym przekonał się właśnie pewien przemytnik, skazany na karę śmierci.Korea Północna skazała na śmierć mężczyznę, który przemycał i sprzedawał kopie serialu Netflix "Squid Game". Sprawa wyszła na jaw po tym, jak północnokoreańskie władze przyłapały siedmiu uczniów szkół średnich na oglądaniu popularnej produkcji - donosi serwis Radio Free Asia.Przemytnik miał przywieźć do Korei Północnej kopię serialu Squid Game z Chin. Sprzedawał ją później na pendrive'ach. Azjatyckie źródło podaje, że jego wyrok zostanie wykonany przez pluton egzekucyjny. Kary nie ominą także kupujących.Uczeń, który kupił jeden z pendrive'ów, otrzymał wyrok dożywocia. Jego koledzy, którzy również sięgnęli po zakazany owoc, zostali skazani na pięć lat ciężkich robót. To jednak nie wszystko. Do odpowiedzialności pociągnięto nauczycieli i administratorów szkół - zostali oni zwolnieni i grozi im wygnanie do pracy w kopalniach.- czytamy.Squid Game to najchętniej oglądany serial w historii Netflix. Zajmuje pierwsze miejsce w 94 krajach. Po miesiącu od premiery oglądano go w 142 milionach domów na całym świecie, podaje raport finansowy firmy za trzeci kwartał.Źródło: Radio Free Asia