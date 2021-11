Amazon prawdopodobnie pracuje nad serialem Mass Effect

Świetna wiadomość.

Mass Effect już wkrótce w ofercie Amazon Prime Video?

Źródło: Amazon

Amazon ma już niedługo podpisać umowę upoważniającą do stworzenia serialu na podstawie marki Mass Effect. Informację tę podała redakcja serwisu Deadline i została potwierdzona przez jednego z deweloperów pracującego nad serią popularnych gier sci-fi. Na oficjalne ogłoszenie produkcji musimy jednak poczekać.Od pewnego czasu Amazon dosyć mocno inwestuje w oryginalne seriale z gatunku fantasy oraz sci-fi. Mowa chociażby o debiutującym „Wheel of Time” czy nadchodzącym „Lord od the Rings”, o którego budżecie było swego czasu niezwykle głośno. Jak się okazuje, do tego ambitnego grona być może dołączy niedługo kolejny tytuł.Serwis Deadline informuje bowiem, że– serię kultowych gier wideo. Nic nie zostało jeszcze potwierdzone, lecz w sieci odnaleźć można szereg poszlak, które wręcz nie pozostawiają złudzeń w tym temacie. O co dokładnie chodzi?Przede wszystkim osoba odpowiedzialna za „Mass Effect: Legendary Edition” stwierdziła kilka miesięcy temu, że. Wiele osób nie myśli już więc o dzisiejszej informacji jako plotce, ale bezdyskusyjnym fakcie.W lutym, który na Instagramie zamieścił post sugerujący chęć dodania komandora Sheparda (główny bohater serii Mass Effect) do swojego CV. Dodał także, że pracuje nad tajnym projektem. Tło grafiki było zamazane, lecz społeczność szybko odkryła, iż jest to zrzut ekranu z Wikipedii, a konkretniej – strony poświęconej grze Mass Effect 3.Mamy więc kilka kropek, które musi połączyć Amazon, EA oraz BioWare. Niezbyt wiele wiadomo na temat tego, jak mógłby wyglądać serial. Mówi się jednak, że osoby za scenariusz skupią się wyłącznie na oryginalnej trylogii, tym samym odrzucając odsłonę Andromeda.Cóż, pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Deadline The Verge / Foto. BioWare