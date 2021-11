Microsoft otworzył wirtualne muzeum Xbox. Wygląda świetnie

Interaktywna podróż po historii marki.

Xbox Museum - coś dla fanów marki

Xbox otrzymał swoje własne wirtualne muzeum, gdzie każdy użytkownik może krok po kroku odbyć podroż po historii marki - począwszy rzecz jasna od pierwszej konsoli mającej premierę w 2001 roku, a na Xbox Series X|S z 2020 roku kończąc. Niespodzianek jest jednak więcej.Dokładnie. Na przestrzeni kilku ostatnich tygodni byliśmy świadkami wielu akcji promocyjnych i marketingowych mających na celu zwrócenie uwagi na jubileusz obchodzony przez markę Xbox. Teraz przygotowano coś, co spodoba się szczególnie osobom niezbyt znającym historię „zielonych” konsol.Mowa o Xbox Museum, czyli wirtualnym i interaktywnym muzeum poświęconym sprzętom gamingowym Microsoftu. Za jego pomocą możemy odwiedzić. Wszystko zostało przygotowane w formie internetowej gry wideo z otwartym świecie, gdzie możemy swobodnie się poruszać i przy okazji widzieć inne osoby akurat przeglądające muzeum.To jednak nie wszystko. Jeśli posiadacie konto Microsoft od wielu lat i jesteście mocno związani z konsolami Xbox, to dla Was przygotowano coś ekstra. Mowa o tzw. „własnej podróży”, do której wymagane jest zalogowanie się do własnego konta. Wtedy też pobrane zostaną z niego wszystkie dane o aktywności ii posiadanych platform na przestrzeni ostatnich lat.Całość prezentuje się naprawdę świetnie –. Dodatkowo każde wydarzenie dostępne w muzeum jest interaktywne – kliknięcie w nie spowoduje wyświetlenie szczegółów na jego temat. Warto też wspomnieć, że gigant z Redmond zamieścił w projekcie także niezbyt dobre zdarzenia.Czerwone pierścienie śmierci z Xboxa 360? Zamknięcie platformy Mixer? Niezbyt udany debiut Xboksa One? To wszystko znajdziecie w wirtualnym muzeum. Jeśli interesuje więc Was historia marki Xbox, to nie możecie przejść obok tego przedsięwzięcia obojętnie.Źródło i foto: Xbox