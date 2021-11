Spotify ułatwi słuchanie muzyki z najpopularniejszych seriali Netflixa

To wynik współpracy firm.

Spotify i Netflix łączą siły

Spotify nawiązało współpracę z platformą Netflix, której skutkiem jest pojawienie się w usłudze zupełnie nowej sekcji. Mowa o tzw. Netflix Hub, gdzie znaleźć można oficjalne listy odtwarzania zawierające utwory z najpopularniejszych filmów czy seriali. Pojawią się tam również oryginalne podcasty.Ostatnie miesiące upłynęły Spotify pod znakiem… ekspansji. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o nabyciu firmy zajmującej się audiobookami , co poskutkuje w przyszłym roku debiutem licznych książek do słuchania. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej współpracy – tym razem z platformą Netflix. Co to znaczy dla użytkowników?Oczywiście nie obejrzymy na Spotify filmów i seriali. Chodzi o specjalną sekcję nazwaną, gdzie już teraz. Wszystko jest zatwierdzone i oficjalne, więc jeśli szukacie sprawdzonego miejsca z soundtrackami, to Spotify ma dla Was odpowiedź.