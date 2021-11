Murale Arcane przyozdobiły ściany budynków polskich miast

Akcja promocyjna serialu.





Arcane w polskich miastach pod postacią murali





Mural w Katowicach | Źródło: Riot Games





Mural w Gdyni | Źródło: Riot Games





Mural we Wrocławiu | Źródło: Riot Games





Mural Vi w Warszawie | Źródło: Riot Games

Mural Jinx w Warszawie | Źródło: Riot Games

Gdynia, Wrocław, Warszawa oraz Katowice – to właśnie w tych miastach powstały murale prezentujące bohaterów serialu animowanego Arcane dostępnego od pewnego czasu na platformie Netflix. Dziś miało miejsce oficjalne odsłonięcie grafik nie tylko w Polsce, ale także we wielu innych stolicach świata.Od 7 listopada można oglądać poszczególne odcinki pierwszego sezonu Arcane. Produkcja tworzona przez Riot Games oraz Netflix cieszy się ogromnym zainteresowaniem oraz uznaniem wśród odbiorców, jak i krytyków. Nic więc dziwnego, że zdecydowano się na przeprowadzenie akcji promocyjnej o ogromnym zasięgu.Mowa oczywiście o muralach, które ozdobiły ściany budynków we wielu miastach na całym świecie. Na liście znalazła się również Polska, gdzie zdecydowano się umieścić aż pięć grafik. Można je podziwiać(Aleja Zwycięstwa – Partyzantów 39),(Podwale 7),(Elektrownia Powiśle – Drewniana 1 i Plac Zawiszy – Al. Jerozolimskie 117) oraz(Słowackiego 16).Warszawa może poszczycić się dwoma muralami – jeden przedstawia Vi (główną bohaterkę serialu) a drugi jej siostrę – Jinx. Ten ostatni. Warto też wspomnieć, że do stworzenia wszystkich murali. Ten w stolicy (prezentujący Vi) ozdobiony został dodatkowo elementami LED, a we wrocławskiej grafice zastosowano farmę fluorescencyjną.Za wykonanie murali odpowiada Goodlooking Studio oraz trzy ilustratorki (Dorota Liwacz, Iza Dudzik oraz Magna Miszczak). Oczywiście. Podobne przedsięwzięcia były realizowane przy okazji premiery trzeciego sezonu Stranger Things czy pierwszego sezonu Wiedźmina.Źródło i foto: Riot Games